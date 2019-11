Ravenna-Feralpisalò. Alle ore 20 allo stadio ‘Bruno Benelli’ il Ravenna di mister Luciano Foschi ospita la Feralpisalò di mister Stefano Sottili, il match è valido per il posticipo della 14.a giornata del girone B del campionato di Serie C. I romagnoli occupano la 14.a posizione in classifica con 14 punti conquistati (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e giungono a questo posticipo dopo il pesante K.O contro il Carpi per 4-1 dello stadio ‘Cabassi’ e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Cesena, sconfitta interna per 2-4. D’ altro canto gli ospiti sono in piena zona playoff, infatti occupano l’8.a posizione con 22 punti conquistati (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive in campionato contro l’ ArzignanoChiampo in trasferta per 1-2 e il netto successo interno per 3-0 contro la Triestina del turno precedente e dalla vittoria interna in Coppa Italia contro il Lecco per 1-0. Il tecnico degli ospiti Sottili ha analizzato il match contro il Ravenna : “Sicuramente il Ravenna è in cerca di riscatto, sarà una partita complicata dal punto di vista agonistico. Hanno battuto squadre molto importanti anche dal punto di vista tecnico, mentre hanno avuto più difficoltà contro chi ha dovuto fare la partita. Hanno giocatori molto importanti ed hanno anche una buona difesa, la stessa della passata stagione. Dobbiamo stare attenti anche le condizioni del terreno di gioco” (fonte:tuttoc.com). Ravenna-Feralpisalò sarà arbitrata dal signor Gino Garofalo di Torre del Greco, coaudiuvato dai signori Stefano Galimberti di Seregno e Amedeo Fine di Battipaglia.

Ravenna-Feralpisalò, come seguire il match in tv e streaming

Ravenna-Feralpisalò non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.