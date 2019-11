Reggina-Rende. Sabato 23 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria la Reggina di mister Domenico Toscano ospiterà il Rende di mister Andrea Tricarico, match valido per l’anticipo della 16.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I calabresi stanno dominando in questo campionato, infatti la squadra di Toscano è prima in classifica con 37 punti in classifica (11 vittorie e 4 pareggi) a +6 sul Monopoli, secondo. Calabresi che nel turno precedente non hanno disputato la 15.a giornata in quanto il Rieti (doveva scendere in campo con la Berretti dopo lo sciopero della prima squadra laziale) non era in regola con il tesseramento dell’allenatore Pezzotti. Gli ospiti sono in piena zona retrocessione, infatti occupano la 17.a posizione in classifica con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dall’importantissima vittoria interna contro il Picerno per 1-0. Intanto in settimana si è diffusa una voce relativa al presunto interessamento di Massimo Moratti all’acquisto della Reggina ma il figlio Angelomario ha smentito la notizia: “Mio padre Massimo non è intenzionato all’acquisto della Reggina, e non ha tantomeno incontrato nè il sindaco ne responsabili della società. Auguro al presidente Gallo le migliori fortune in vista della stagione”. (tuttoc.com). L’allenatore del Rende, Tricarico, ha sottolineato la difficoltà relativa al match di sabato sera: “Ovviamente questa è la gara più difficile di tutta la stagione. Hanno un ottimo organico ma noi scenderemo in campo per fare la nostra partita. Nelle ultime gare abbiamo sfoderato ottime prestazioni e a Reggio Calabria scenderemo in campo decisi” (tuttoc.com). Reggina-Rende sarà diretta dall’arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore, coaudiuvato dai signori Francesco D’Apice e Michele Somma, provenienti da Castellamare di Stabia.

Reggina-Rende, come seguire il match in tv e streaming

Reggina-Rende non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti