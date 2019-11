Repubblica Ceca-Kosovo. Alle ore 20.45 alla ‘Doosan Arena’ di Plzen i padroni di casa della Repubblica Ceca del C.T Jaroslav Šilhavý ospita il Kosovo del C.T Bernard Challandes, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di 1uesto Gruppo A anche Inghilterra, Montenegro e Bulgaria. La classifica del girone vede gli inglesi davanti a tutti con 15 punti con 3 punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca (12 punti) e 4 punti sul Kosovo (11 punti), tagliate fuori da tempo nel discorso Qualificazione sia il Montenegro che la Bulgaria, entrambe a quota 3 punti. Inglesi che questa sera ospiteranno a Wembley il Montenegro e potranno chiudere il discorso Qualificazione, riposa invece la Bulgaria. Il match di Plzen si preannuncia molto delicato e che potrebbe emettere dei verdetti, i cechi in caso di vittoria sarebbero qualificati ma potrebbero giocare per 2 risultati su 3 in quanto nell’ultimo turno ci saranno Kosovo-Inghilterra e Bulgaria-Repubblica Ceca (bulgari senza motivazioni), discorso diverso per il Kosovo che dovrebbe tentare ad ogni costo di vincere e giocarsela tutta nel match contro l’Inghilterra nell’ultimo turno, inglesi che potrebbero essere già qualificati. Repubblica Ceca-Kosovo sarà diretta dal nostro arbitro Gianluca Rocchi, coaudiuvato da Filippo Meli e Ciro Carbone, mentre il quarto uomo sarà Massimiliano Irrati.

Repubblica Ceca-Kosovo, le probabili formazioni. QUI REPUBBLICA CECA- Il C.T ceco Šilhavý schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Vacklik in porta; i quattro difensori saranno Coufal, Celustka, Brabec e Boril; in mediana spazio per Soucek e Kral; alle spalle dell’unica punta Krmencik agiranno Masopust, Darida e Jankto. QUI KOSOVO- Il C.T Challandes si schiererà a specchio rispetto ai cechi, quindi 4-2-3-1 con Muric tra i pali; Vojvoda, Rrahmani, Aliti e Kololli comporranno la linea difensiva; Shala e Berisha formeranno lo schermo davanti alla difesa; Hadergjonaj, Celina e Rashica agiranno alle spalle dell’unica punta Muriqi.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Krmencik. C.T: Šilhavý.

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli; Shala, Berisha; Hadergjonaj, Celina, Rashica; Muriqi. C.T: Challandes.

Repubblica Ceca-Kosovo, come seguire il match in tv e streaming

Repubblica Ceca-Kosovo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Portogallo-Lituania (14 novembre); Croazia-Slovacchia (16 novembre), Albania-Francia (17 novembre) e Germania-Irlanda del Nord (19 novembre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Repubblica Ceca-Kosovo, i precedenti. L’unico precedente tra le due nazionali risale alla gara d’andata giocata in Kosovo dello scorso 7 settembre, match vinto dal Kosovo con il risultato di 2-1.