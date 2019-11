Savoia-Fasano. Alle ore 16 allo stadio ‘Alfredo Giraud’ di Torre Annunziata i padroni di casa del Savoia guidati in panchina da mister Carmine Parlato ospitano il Fasano di mister Giuseppe Laterza, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D. La vincente di Savoia-Fasano sfiderà ai quarti di finale la vincente di Foggia-Acireale, in programma alle ore 20.30 allo ‘Zaccheria’. Il percorso dei campani all’interno della competizione finora è stato entusiasmante, il Savoia ha eliminato nei 32.esimi l’Andria battuta a domicilio per 3-0 e nei 16.mi successo esterno contro il Portici per 0-2; il Fasano, invece, ha eliminato nei 32.esimi il Francavilla battuto 0-2 al ‘Fittipaldi’ e nei 16.mi ha eliminato il Taranto, sconfitto al ‘Curlo’ con il punteggio di 3-2. In campionato il Savoia occupa la 5.a posizione in classifica nel girone I di Serie D con 20 punti conquistati e tra campionato e Coppa Italia è reduce da ben 8 risultati utili consecutivi, l’ultimo è giunto domenica scorsa nella vittoria dello stadio ‘Barbera’ contro il Palermo per 0-1. Il Fasano, invece, occupa la 4.a posizione del girone H di Serie D sempre con 20 punti conquistati ed è reduce dal pirotecnico 4-4 dello stadio ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore contro la Nocerina.

Savoia-Fasano, come seguire il match in tv e streaming

Savoia-Fasano, info diretta tv e streaming. Questo match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, calcio d’inizio alle ore 16, al momento non verrà trasmesso da nessuna rete ma è opportuno restare sintonizzati con noi di Supernews in attesa di ulteriori aggiornamenti. Per chi volesse seguire la gara minuto per minuto, potrà farlo consultando le due pagine Facebook delle due squadre con aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta testuale di questo match.