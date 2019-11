Serie B 2019-2020 13.a giornata, le partite di sabato 23 novembre: Benevento-Crotone il clou

Serie B. Dopo la pausa per le nazionali torna il campionaot di Serie B con la disputa della 13.a giornata. Il programma verrà inaugurato dall’anticipo di venerdì 22 novembre, allo stadio ‘Adriatico’ il Pescara ospita la Cremonese. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, trasmette anche la Serie A, con la 13.a giornata pronta a prendere il via.

Serie B, programma partite sabato 23 novembre



Il programma della 13.a giornata di Serie B vedrà scendere in campo due formazioni che lotterranno fino all’ultima giornata per guadagnarsi la promozione in Serie A, al ‘Vigorito’ è in programma lo scontro al vertice Benevento-Crotone. Le altre gare delle ore 15 saranno: Juve Stabia-Salernitana; Livorno-Trapani e Pordenone-Perugia. Alle ore 18 chiuderà il programma del sabato la gara dello stadio ‘Castellani’, Empoli-Venezia. Tre partite in programma domenica 3 novembre: Ascoli-Cosenza e Pordenone-Trapani alle ore 15; Spezia-Frosinone alle ore 21. Chiude il programma della 13.a giornata di Serie B il ‘monday night’ tra Chievo ed Entella, in programma alle ore 21 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

Benevento-Crotone. Allo stadio ‘Vigorito’ di Benevento i campani di Nesta ospitano il Crotone di Stroppa per il match clou della 13-a giornata del campionato di Serie B. Le due squadre sono distanti appena 4 punti in classifica con i campani primi della classe, mentre i pitagorici inseguono la banda di Inzaghi. Il Benevento è reduce dal pareggio esterno per 1-1 nel derby contro la Juve Stabia, mentre i calabresi nel turno precedente si sono imposti per 3-1 contro l’Ascoli.

Juve Stabia-Salernitana. Dopo il Benevento altro derby campano per la Juve Stabia che al ‘Menti’ ospiterà la Salernitana di Ventura. Le ‘vespe’, reduci appunto dal pari contro la squadra di Inzaghi, sono terz’ultimi in classifica e vogliono dare una svolta alla stagione. Gli ospiti dopo le prime giornate nelle primissime posizioni, sono scivolati in 8.a posizione a 18 punti.

Livorno-Trapani. Allo stadio ‘Picchi’ si giocherà uno scontro salvezza dalle motivazioni altissime tra il Livorno, padrone di casa, e il Trapani. Gli amaranto sono penultimi in classifica con 10 punti e sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Venezia; i siciliani sono ultimi in classifica e nell’ultimo turno hanno pareggiato in rimonta per 2-2 contro il Cosenza.

Pordenone-Perugia. Alla ‘Dacia Arena’ di Udine il Pordenone di Tesser riceve il Perugia di Oddo. I ramarri sono la rivelazione di questo campionato di Serie B, infatti sono sorprendentemente in piena zona playoff (al 5° posto) con 19 punti e sono reduci dal pareggio esterno di Chiavari contro l’Entella; gli umbri hanno gli stessi punti in classifica (19) ma giungono a questo match dopo la sconfitta interna del turno precedente contro il Cittadella, gara vinta dai veneti per 0-2.

Empoli-Venezia. Allo stadio ‘Castellani’ di Empoli va in scena il posticipo serale del sabato in Serie B. I toscani sono in caduta libera, infatti sono in 10.a posizione con 17 punti e dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro il Pescara per 1-2 è arrivato l’esonero di Bucchi e l’arrivo sulla panchina empolese di Roberto Muzzi. I lagunari hanno 1 punto in meno dell’ Empoli (16 punti) e giungono a questo match dopo la vittoria per 1-0 contro il Livorno.

Serie B, partite 13.a giornata domenica 24 novembre



Ascoli-Cosenza (ore 15);

Cittadella-Pisa (ore 15);

Spezia-Frosinone (ore 21).

Serie B, partite 13.a giornata lunedì 25 novembre



Chievo-Entella (ore 21).