Nel derby tutto sardo di ieri pomeriggio i lanuseini hanno battuto i sassaresi del Latte Dolce contro ogni pronostico e se lo scorso anno questa partita valeva la finale dei Play off, quest’ anno serviva ai ragazzi di Mr. Udassi per allungare in classifica sulle più dirette inseguitrici , tra tutte La Turris di Torre del Greco, l’Ostia Mare e non ultimo il Trastevere ; gli ogliastrini con un’ottima prova di squadra ed un primo tempo quasi dominato, hanno spento e bloccato tutte le iniziative dei primi della classe.Nel secondo tempo invece la capolista riusciva a giocare meglio e ad impensierire la retroguardia avversaria.Finisce cosi l’imbattibilita’ dei capoclassifica dopo una striscia utile di 7 vittorie ed 1 pareggio ( l’ultima sconfitta risaliva al 7 settembre sul campo del Latina nella seconda giornata,persa per 2a1).

Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni(circa 700 spettatori),Mr.Gardini e i suoi ragazzi hanno sfoderato una prova tutta grinta,cuore e gambe, spuntandola nell’ormai famigerata zona Lanusei, ovvero al 91mo,grazie all’incornata vincente di Caruso,che spediva in rete il preciso

Cross del suo compagno di squadra Carta.

La prima occasione è dei lattedolcini al 13mo, con l’attaccante Palmas che colpisce malamente la palla mandandola altissima sui pali.

Al 20mo i padroni di casa si rendono, molto pericolosi con calcio di punizione del fuoriclasse Ladu, il cui tiro,appena toccato dalla barriera,sfiora di poco il palo.

Non passa nemmeno un minuto che al 21mo gli ospiti ancora con Palmas replicano, ma a causa della sua imprecisione la conclusione termina altissima sui pali.

Successivamente al 25mo ci provano prima Ladu e subito dopo Sanna , ma entrambi i tiri finiscono al lato.

In questa prima parte del match il Lanusei imposta il ritmo della partita, rendendo evanescente ogni tentativo del Latte Dolce, tra le cui fila milita l’ex Congiu,(ieri non in campo).

Al 40mo Sanna è l’autore di un’azione pericolosa,innescata dall’assist del capitano Ladu, il cui tiro termina di non molto fuori dalla porta difesa da Lai, ma il goal è solo rimandato di qualche minuto, perché arriverà nel primo minuto di recupero,grazie al difensore Bruno che mette dentro il vantaggio per i giovani calciatori di Gardini, approfittando di un’incertezza dell’estremo difensore del Latte Dolce; termina così il primo tempo dopo 2 minuti di recupero con il minimo scarto per i padroni di casa.

Secondo tempo:

Il Sassari Latte Dolce scende sul campo di gioco piu’ concentrato ed attento iniziando a mettere in difficoltà la retroguardia ogliastrina , e nonostante il buon gioco del Lanusei sulle fasce, da una pressione in attacco dei lattedolcini ne scaturisce un penalty.

Il centrocampista bianco rosso verde Pagano colpisce il pallone con la mano e per l’arbitro non ci ci sono dubbi: è rigore netto. Sul dischetto va Cabeccia che al 56mo porta in parità il match.(nel contempo Palmas viene sostituito al 55mo da Marcangeli)

Gli animi si surriscaldano e Mr.Gardini viene ammonito per protesta.

La svolta avviene con il doppio cambio per la compagine dell’ogliastra tra il 63mo ed il 67mo.

Entra per primo il nuovo arrivato Ciccone, che rileva Pagano, e subito dopo Caruso(che risultera’ decisivo) prende il posto dell’ottimo Sanna.

I risultati non tardano ad arrivare , e al 68mo, dall’azione corale iniziata dal talento di Ladu e finalizzata dal colpo di testa di Attili, il quale batte l’incolpevole Lai ,si va sul 2 a 1 per la squadra del presidente Arras.

Al 73mo la difesa dei Gardini Boys salva provvidenzialmente sulla linea un attacco avversario mantenendo il vantaggio(Ciccone salva su Mastrangeli). E’ il turno di Molino che al 76mo in diagonale sfiora il pareggio.

Inizia,così, la girandola delle sostituzioni per il mr.Udassi, che butta nella mischia Piga e Doukar.

Invece, Gardini, inserisce Bonura per Manca e all 84mo è proprio il nuovo entrato Doukar a sfiorare il pareggio con il suo colpo di testa, che di un niente sorvola la traversa. Il pareggio, è solo rimandato di 4 minuti poiché arriva all’88mo grazie al difensore centrale Antonelli, che di testa batte Chingari.

La partita non è ancora finita, perché durante il primo dei 5 min.di recupero, il determinante Caruso ,servito da Carta, di cranio mette dentro la palla del definitivo 3a2, e con questa vittoria (la seconda nella stagione), il Lanusei si rilancia prepotentemente fuori dalla zona calda della classifica con il quarto risultato utile consecutivo, mentre per il Latte Dolce è una sconfitta indolore che non lascerà strascichi, perché è , e resterà una delle protagoniste del girone fino alla fine , in quanto questa è stata solo una battuta d’arresto che può capitare in occasione di derby così sentiti.

Formazioni:

Lanusei -Chingari,Carta,Bruno,Lazzazzera,Corsaro(73′ Serra),Mastromarino,Ladu,Pagano(63′ Ciccone),Sanna(67′ Caruso),Attili,Manca(79′ Bonura).A disp. Forzati,Pinto,Compagno,Usai,Floris. All.A.Gardini.

Sassari Latte Dolce- Lai,Pireddu,Tuccio,Cabeccia,Gianni( 79′ Piga),Antonelli,Pinna,Nuvoli,Virdis( 78′ Doukar),Molino,Palmas( 55′ Marcangeli). A disp. Garau,Maccis,Gadau,Patacchiola,Fini,Scanu. All. S.Udassi.

Spettatori:700 circa.

Arbitro: Pistarelli della sezione di Fermo.

Ammoniti:Manca,Corsaro e Mastromarino per il Lanusei; Pinna, Gianni, Antonelli e Piga per il Latte Dolce.

Marcatori: 45+1 Bruno(Lan.), 56′ Cabeccia su rig.(Latte D.), 68′ Attili(Lan.), 88′ Antonelli(Latte D.), 91′ Caruso(Lan.).

Prossimo turno: Budoni-Lanusei il 17/11/2019 alle ore 14:30; Latte Dolce-Ostia Mare sempre il 17/11 alle ore 14:30.