Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla decima giornata. Il Bitonto ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 1-0 il Casarano al ‘Città degli Ulivi’ e si conferma capolista del girone H in questa Serie D con 22 punti in classifica, facendo saltare anche la panchina a De Candia. Insegue il Foggia con 21 punti che allo ‘Zaccheria’ batte per 1-0 il Grumentum Val D’agri. In 3.a posizione c’è il Fasano con 19 punti dopo il pareggio esterno per 2-2 sul campo dell’Agropoli. Continua la cura Panarelli per il Taranto, gli ionici battono in trasferta la Gelbison per 0-1 facendo tra l’altro saltare la panchina del club lucano. In piena zona playoff si mantiene il Sorrento con 16 punti dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro il Brindisi. A ridosso della zona playoff ci sono Gladiator e Brindisi, i campani sono stati sconfitti a domicilio dalla Nocerina per 0-1, mentre i pugliesi pareggiano in trasferta sul campo del Sorrento. Ottima vittoria per l’Altamura che al ‘D’Angelo’ batte il Cerignola per 2-1, sconfitta per gli ofantini fatale per il tecnico Potenza, esonerato e rimpiazzato da Vincenzo Feola. La Fidelis Andria perde al ‘Degli Ulivi’ contro il Nardò per 0-1, sconfitta che porta all’esonero di Favarin e all’interruzione del rapporto con il direttore Vincenzo De Santis, rimpiazzati rispettivamente da mister Raimondo Catalano e da Fabio Moscelli. Terza vittoria consecutiva per il Francavilla che dopo Agropoli e Nocerina, batte al ‘Fittipaldi’ il Gravina 1-0.

Serie D girone H, 11.a giornata. Questo turno propone un testa-coda molto interessante, infatti la capolista Bitonto sarà di scena al ‘Giovanni Paolo II’ contro il Nardò, ultimo in classifica con 7 punti e reduce dal blitz di Andria. Il Foggia ospiterà allo stadio ‘Zaccheria’ il Sorrento, i campani sono in pienza zona playoff; mentre il Fasano sarà impegnato sull’ ostico campo ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore contro la Nocerina. Impegno sulla carta agevole per il Taranto che allo ‘Iacovone’ ospiterà l’Agropoli; interessante la sfida del ‘Capozza’ tra il Casarano e il Gladiator. Il Brindisi ospiterà allo stadio ‘Fanuzzi’ la Gelbison; il Gravina riceverà al ‘Vicino’ la Fidelis Andria, mentre scontro al momento per la salvezza tra il Cerignola e il Francavilla che si sfideranno allo stadio ‘Monterisi’. Chiude il programma dell’11.a giornata la sfida tra Val D’agri e Altamura.

Ecco tutto il programma:

Cerignola-Francavilla (ore 14.30);

Casarano-Gladiator (ore 14.30);

Foggia-Sorrento (ore 14.30);

Nocerina-Fasano (ore 14.30);

Taranto-Agropoli (ore 14.30);

Val D’Agri-Altamura (ore 14.30);

Nardò-Bitonto (ore 14.30);

Brindisi-Gelbison (ore 15);

Gravina-Andria (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla decima giornata. Palermo rullo-compressore in questo campionato di Serie D, i rosanero liquidano al ‘Barbera’ la pratica Corigliano con un largo 6-0 e si portano a 30 punti, +9 sul Troina che ne ha 21 ed ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo il successo interno contro il Roccella, alle spalle del Troina c’è l’Acireale a 20 punti, i siciliani battono a domicilio la Cittanovese per 2-1. In zona playoff si conferma il Biancavilla che pareggia per 0-0 sul campo del Savoia, campani al terzo pareggio di fila. A ridosso della zona playoff si piazza il Giugliano con 16 punti dopo la vittoria per 3-1 contro il Licata. L’ F.C Messina si aggiudica il derby contro l’ A.C.R vincendo in trasferta con il netto punteggio di 0-3. Pareggio spettacolare per 2-2 tra la Palmese, ultima, e il Nola; pareggio per 1-1 tra Castrovillari e Marsala, mentre è stata rinviata la sfida San Tommaso-Marsala.

Serie D girone I, 11.a giornata. Secondo impegno casalingo consecutivo per la capolista Palermo che allo stadio ‘Barbera’ ospiterà il Savoia, la seconda forza del girone Troina sarà ospite del Licata. In zona playoff big match tra il Biancavilla e l’Acireale, entrambe con 20 punti in classifica. Il Nola farà visista alla sesta forza del girone I, il Giugliano, mentre l’F.C Messina ospiterà a domicilio il Castrovillari. L’altra squadra del Messina, l’ A.C.R sarà impegnata in trasferta sul campo del Corigliano. Il Marsala è alla caccia della terza vittoria consecutiva e farà visita al Roccella, penultimo in classifica; scontro salvezza tra la Cittanovese e il San Tommaso; chude il programma di questo turno Ragusa-Palmese.

Ecco tutto il programma: