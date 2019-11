Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla nona giornata. Il Bitonto mantiene la vetta della classifica del girone H e con 19 punti in classifica guarda tutti dall’alto verso il basso, i neroverdi hanno espugnato il ‘Fanuzzi’ di Brindisi battendo i locali con un netto 0-3. Mantengono il passo della banda di Taurino sia il Fasano che il Foggia, i brindisini battono in rimonta per 3-2 la Fidelis Andria davanti al pubblico amico dello stadio ‘Curlo’, mentre i ‘satanelli’ espugnano il ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò battendo i locali con uno striminzito 0-1. Vince il Taranto per 3-1 allo ‘Iacovone’ contro il Gladiator e Panarelli esordisce con i 3 punti in tasca sulla panchina ionica, i campani vengono raggiunti in classifica a 15 punti da un’altra squadra campana, il Sorrento che ottiene la sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo esterno per 0-1 sul campo del Grumentum Val d’Agri. Importanti vittorie casalinghe per Casarano e Gravina che battono rispettivamente l’Altamura per 2-1 al ‘Capozza’ e con un netto 5-0 al ‘Vicino’ l’Agropoli. Torna alla vittoria il Cerignola che al ‘Monterisi’ soffre ma batte 2-1 la Gelbison, infine successo esterno 0-1 per la Nocerina che batte in trasferta il Francavilla.

Serie D girone H, 10.a giornata. La capolista Bitonto ospita dinanzi alle mura amiche del ‘Città degli Ulivi’ il Casarano in un match complicato con le ‘serpi’ che arrivano da cinque risultati utili consecutivi e non vorranno interrompere la serie positiva. Impegni sulla carta semplici per le inseguitrici con il Fasano che sarà impegnato in trasferta contro l’Agropoli e il Foggià che se la vedrà sempre in trasferta contro il Grumentum Val d’Agri. Il Taranto proverà ad avvicinarsi alle prime tre della classe facendo visita a Vallo della Lucania contro la Gelbison, interessante la sfida tra il Sorrento e il Brindisi con i pugliesi che non vincono da quattro partite dove hanno raccolto solo 2 punti. E’ in programma il derby campano tra il Gladiator e la Nocerina con la squadra di Santa Maria Capua a Vetere che giocherà in casa. Chiudono il turno di questa 10.a giornata del girone H di Serie D le sfide tra Altamura e Cerignola e la Fidelis Andria che ospiterà il Nardò.

Ecco tutto il programma:

Agropoli-Fasano (ore 14.30);

Altamura-Cerignola (ore 14.30);

Foggia-Val d’Agri (ore 14.30);

Francavilla-Gravina (ore 14.30);

Gladiator-Nocerina (ore 14.30);

Sorrento-Brindisi (ore 14.30);

Andria-Nardò (ore 15);

Gelbison-Taranto (ore 15);

Bitonto-Casarano (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla nona giornata. Il Palermo non si ferma più ed espugna con un sofferto 0-1 il Comunale di Nola. A meno 8 in classifica e in 2.a posizione c’è il Biancavilla che ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo a domicilio per 2-1 il Giugliano. Sale in 3.a posizione il Troina che espugna per 0-1 il campo della Cittanovese. Diversi pareggi in zona playoff, l’ Acireale non va oltre il 2-2 sul campo del F.C Messina, il Savoia pareggia a reti bianche per 0-0 a Corigliano, pareggio a reti bianche anche per il Licata contro l’A.C.R Messina. In totale sono 5 i pareggi del turno precedente, completano il quadro degli esiti X le sfide Ragusa-San Tommaso, terminata 2-2, e Roccella-Castrovillari 1-1. Buona vittoria per il Marsala che ottiene il quarto risultato utile consecutivo dopo il successo casalingo per 2-0 contro il fanalino di coda Palmese.

Serie D girone I, 10.a giornata. Il Palermo capolista ospita dinanzi al pubblico amico del ‘Renzo Barbera’, il Corigliano. Interessante l’impegno di una delle due inseguitrici, il Biancavilla, che se la vedrà in trasferta sul campo del Savoia, mentre l’altra inseguitrice, il Troina, ospiterà il Roccella in un turno abbastanza agevole. L’ Acireale quarto in classifica ospiterà la Cittanovese, mentre in chiave playoff è molto interessante la sfida tra il Giugliano e il Licata. In questa 10.a giornata nel girone I di Serie D è tempo di derby, infatti è in programma A.C.R Messina-F.C Messina, il Nola sarà ospite della Palmese con i campani che con una vittoria potrebbero avvicinarsi alle prime posizioni. Chiudono il programma della 11.a giornata Castrovillari-Ragusa e San Tommaso-Marsala.

Ecco tutto il programma: