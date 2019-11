Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla dodicesima giornata. La pioggia è più forte di Bitonto e Grumentum, infatti la gara del ‘Città degli Ulivi’ è stata sospesa al minuto 53′ a causa di un nubifragio che si è abbattuto a Bitonto e che ha reso il terreno di gioco impraticabile, l’arbitro dopo circa 10′ minuti di gioco della ripresa con il consenso dei due capitani ha sospeso il match che verrà recuperato il 27 novembre esattamente dal momento in cui l’arbitro ha interrotto la gara. All’inseguimento dei neroverdi ci sono sempre Foggia e Taranto, vittoriose rispettivamente in trasferta contro la Fidelis Andria per 1-2 e il Francavilla in Silli 0-4, sia i satanelli che gli ionici sono distaccati di una sola lunghezza rispetto l Bitonto. Prosegue il buon momento del Fasano che al ‘Curlo’ piega per 1-0 il Gravina, si conferma in zona playoff anche il Sorrento che ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo sempre per 1-0 il Nardò. A ridosso della zona playoff c’è il Casarano bloccato al ‘Capozza’ dalla Gelbison che costringe allo 0-0 le ‘serpi’, mentre sorride il Team Altamura che al ‘D’Angelo’ rifila quattro reti ad un Brindisi sempre più in crisi. Risale la classifica il Cerignola che s’impone con un etto 0-3 a Santa Maria Capua a Vetere contro il Gladiator; infine gol spettacolo nel derby Agropoli-Nocerina, che si conclude 4-2 per i padroni di casa.

Serie D girone H, 13.a giornata. La capolista Bitonto dopo il rinvio della gara contro il Grumentum sarà ospite del Sorrento allo stadio ‘Italia’; impegni casalinghi per le inseguitrici Foggia e Taranto che ospiteranno rispettivamente l’Altamura allo ‘Zaccheria’ e il Gravina allo ‘Iacovone’; sfida interessante quella che andrà in scena al ‘Monterisi’ tra Cerignola e Fasano. Il Casarano proverà ad accorciare in classifica ospitando al ‘Capozza’ l’Agropoli; la Gelbison andrà al ‘Giovanni Paolo II’ contro il Nardò, ultimo in classifica. Scontro tutto campano tra Val D’agri e Gladiator; mentre il Brindisi è in cerca di risposte ed ospita al ‘Fanuzzi’ il Francavilla in Sinni; infine nella parte bassa della classifica al ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore la Nocerina riceve l’Andria.

Ecco tutto il programma:

Nardò-Gelbison (ore 14.30);

Casarano-Agropoli (ore 14.30);

Foggia-Altamura (ore 14.30);

Nocerina-Andria (ore 14.30);

Sorrento-Bitonto (ore 14.30);

Taranto-Gravina (ore 14.30);

Val D’agri-Gladiator (ore 14.30);

Cerignola-Fasano (ore 15);

Brindisi-Francavilla (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla dodicesima giornata. Il Palermo si ferma nuovamente a Palmi, ma questa volta non arriva la sconfitta come accaduto contro il Savoia, infatti la Palmese impone lo 0-0 ai rosanero ed ottiene un punto prezioso in chiave salvezza. I siciliani mantengono il +8 sullo stesso Savoia che allo stadio ‘Giraud’ batte 2-0 il Nola nel derby campano. In piena zona playoff vincono anche Giugliano e Licata, i campani dilagano per 5-1 contro il Corigliano, i siciliani battono in trasferta l’Acireale per 0-1. Sconfitte invece Biancavilla e Torina, che perdono rispettivamente contro l’A.C.R Messina 2-0 in trasferta e l’ F.C Messina 0-3 in casa. Seconda vittoria consecutiva per il Castrovillari che a domicilio batte 2-0 la Cittanovese. Il Marsala domenica scorsa ha impattato in casa 0-0 contro il Ragusa, mentre in settimana nel recupero contro il San Tommaso ha perso 2-1 in trasferta. Lo stesso San Tommaso domenica scorsa ha perso in casa 0-2 contro il Roccella.

Serie D girone H, 13.a giornata. Il Palermo vuole tornare alla vittoria ed ospita al ‘Barbera’ l’A.C.R Messina, nelle primissime posizioni scontro diretto al ‘Giraud’ tra Savoia e Giugliano, impegno più Mordibo per la 4.a forza del campionato Licata che ospiterà il San Tommaso, mentre l’Acireale sarà di scena a Nola in una trasferta complicata. Appena a ridosso della zona playoff c’è il Biancavilla, che ospiterà il Castrovillari; il Troina vuole tornare alla vittoria facendo visita al Corigliano. Il Marsala sarà ospite del F.C Messina, mentre nella parte calda della classifica ci saranno due scontri diretti per la salvezza: Cittanovese-Ragusa e Roccella-Palmese.

Ecco tutto il programma: