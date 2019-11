Svizzera-Georgia. Alle ore 20.45 al ‘KybunPark’ di San Gallo la Svizzera del C.T Vladimir Petkovic ospita la Georgia del C.T Vladimir Weiss, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo D delle Qualificazioni ad Euro 2020. Alle ore 20.45 si giocherà anche Danimarca-Gibilterra, riposa l’Irlanda. La situazione di questo girone è piuttosto equilibrata, infatta la classifica recita così: Irlanda 12 punti; Danimarca 12 punti; Svizzera 11 punti; Georgia 8 punti e Gibilterra 0 punti. Gli elvetici hanno necessità di portare a casa il match approfittando anche di una Georgia che già pensa al playoff di marzo in quanto è piazzata bene nella Lega D di Nations League, dunque Svizzera che deve vincere anche perchè la Danimarca riceverà Gibilterra. Inoltre nell’ultimo turno la Svizzera sarà ospite di Gibilterra e approfitterà dello scontro diretto Irlanda-Danimarca. Svizzera-Georgia sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, coaudiuvato dai signori Mario Diks e Hessel Steegstra, mentre il quarto uomo sarà il signor Kevin Blom.

Svizzera-Georgia, le probabili formazioni. QUI SVIZZERA– Il C.T Petkovic schiererà il 3-5-2 con Sommer in porta; i tre di difesa saranno Lichsteiner, Elvedi e Akanji; a centrocampo spazio per Mbabu, Freuler, Xhaka, Zakaria e Rodriguez; le due punte saranno Vargas e Seferovic. QUI GEORGIA– Il C.T Weiss opterà per un 4-2-3-1 con Loria tra i pali; i due terzini saranno Kakabadze e Navalovski con al centro Kocholava e Grigalava; in mediana spazio per Ananidze e Kankava; Kvilitaia, Qazaishvili e Kharaishvili agiranno alle spalle dell’unica punta Arabuli.

Svizzera (3-5-2): Sommer; Lichsteiner, Elvedi, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Zakaria, Rodriguez; Vargas, Seferovic. C.T: Petkovic.

Georgia (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Kocholava, Grigalava, Navalovski; Ananidze, Kankava; Kvilitaia, Qazaishvili, Kharaishvili; Arabuli. C.T: Weiss.

Svizzera-Georgia, come seguire il match in tv e streaming

Svizzera-Georgia, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Croazia-Slovacchia (16 novembre), Albania-Francia (17 novembre) e Germania-Irlanda del Nord (19 novembre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Svizzera-Georgia, i precedenti. Sono 3 gli incontri che si sono giocati tra le due nazionali, il bilancio vede 2 vittorie per gli elvetici ed un pareggio. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata del 23 marzo scorso, gara vinta dagli elvetici 0-2 in Georgia.