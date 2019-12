Antirazzismo, il nuovo progetto della Serie A. Tante le iniziative promosse dalla Lega

Serie A, iniziativa per combattere il razzismo. Il tema del razzismo è purtroppo una tematica di attualità nel nostro paese e non solo, la Lega di Serie A sta pensando ad una serie di iniziative per cotrastare il problema. La Lega ha annunciato una squadra antirazzismo, una fascia di capitano ad hoc, ma tutt’altro ancora come dedicare un turno di Serie A e uno di Coppa Italia per trattare da vicino il tema.

Antirazzismo, le iniziative della Lega

La Serie A nel pomeriggio ha presentato “antirazzismo”, un progetto che vedrà coinvolti i calciatori del massimo campionato italiano ma anche esperti della materia per combattere più da vicino il razzismo. L’ evento si è tenuto nella sede della Lega a Milano e nella Sala Assemblee è stato presentato il progetto di Simone Fugazzotto, ovvero un’opera con tre quadri che rappresenta tre scimmie. Queste tre scimmie simboleggiano tre temi importanti: multiculturalità, integrazione e fratellanza. La novità vera e propria è data nel realizzare un vero e proprio ufficio che debba occuparsi dell’antirazzismo con l’assunzione di una serie di esperti a tempo indeterminato. Per quanto concerne le iniziative legate al terreno di gioco, ci saranno due turni (uno di campionato e uno di Coppa Italia) in cui la campagna verrà sensibilizzata affidandosi ad alcuni calciatori che affiancheranno la Lega nel progetto e dovranno aderire alle varie iniziative.

Antirazzismo, ecco i calciatori di Serie A coinvolti nel progetto

Atalanta: Gollini

Bologna: Mbaye

Brescia: Gastaldello

Cagliari: Klavan

Fiorentina: Boateng

Genoa: Sturaro

Hellas Verona: Amrabat

Inter: D’Ambrosio

Juventus: Matuidi

Lazio: Correa

Lecce: Babacar

Milan: Calabria

Napoli: Koulibaly

Parma: Gervinho

Roma: Juan Jesus

Sampdoria: Ekdal

Sassuolo: Obiang

Spal: Felipe

Torino: Ansaldi

Udinese: Okaka

Ci sarà anche una fascia di capitano che verrà utilizzata a partire dal girone di ritorno, questa nuova fascia sarà completamente dedicata al tema dell’antirazzismo.