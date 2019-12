Bari-Potenza: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 8 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio San Nicola si sfideranno Bari-Potenza, nel match valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Bari-Potenza, presentazione del match

Quella odierna sarà una sfida di alta classifica con i lucani al secondo posto della classifica insieme alla Ternana con 36 punti (a -7 dalla capolista Reggina) e pugliesi al quinto posto ma con solo tre punti in meno; dunque tre punti importantissimi per chi li dovesse conquistare.

Il Bari di mister Vincenzo Vivarini è imbattuto dallo scorso 22 settembre quando perse 1-0 sul campo della Virtus Francavilla e sta confermando i pronostici estivi che la davano tra le favorite per la promozione; nelle ultime quattro partite ci sono state tre vittorie esterne sui campi Bisceglie, Paganese e Rende e il mezzo passo falso casalingo contro il Teramo (1-1 il finale) che sono costati due punti preziosi. Comunque il distacco sulla sesta è molto ampio visto che il Catanzaro ha 25 punti e dunque i galletti potranno giocare all’attacco per cercare di agganciare in classifica proprio il Potenza; in questa stagione al San Nicola una sola sconfitta alla seconda giornata contro la Viterbese per 3-1 e da allora si sono registrate tre vittorie e quattro pareggi.

Il Potenza del tecnico Giuseppe Raffaele sta disputando un’ottima stagione e confermando quanto di buono fatto in quella scorsa quando finì la stagione regolare al quinto posto con 57 punti, ma riuscisse a continuare con questa media punti potrebbe migliorare e di parecchio la classifica 2018-19.

Oltretutto i lucani vengono da un grande momento di forma, basti pensare che dopo la sconfitta casalinga per 0-3 dello scorso 3 novembre contro la corazzata Reggina, i rossoblu hanno ottenuto quattro vittorie consecutive (Avellino e Virtus Francavilla in trasferta, Vibonese e AZ Picerno in casa) e che gli hanno permesso di agganciare il secondo posto gli umbri della Ternana. Unica delusione la sconfitta interna per 2-1 contro il Catania nella Coppa Italia che di fatto ha eliminato la squadra dalla competizione.

I precedenti tra le due squadre in terra barese sono solamente tre (due in Serie B e uno in Serie C) che hanno visto tutti successi dei padroni di casa senza subire mai una rete. L’arbitro del match sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Giuseppe di Giacinto di Teramo.

Bari-Potenza, probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci.

Potenza (3-4-3): Breza; Giosa, Sales, Emerson; Coppola, Viteritti, Dettori, Ricci; Franca, Ferri Marini, Isgrò.

Bari-Potenza, diretta tv e streaming

Il match della 18.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Bari-Potenza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca della gara sarà a cura di Davide Lattanzi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.