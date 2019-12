Bayern Monaco-Tottenham. Alle ore 21 all’ ‘Allianz Arena’ di Monaco di Baviera il Bayern Monaco del neo tecnico Hans-Dieter Flick ospiterà il Tottenham di Josè Mourinho, match valido per la 6.a ed ultima giornata del girone B di Champions League. I bavaresi sono ampiamente qualificati agli ottavi di finale e guidano la classifica del girone B a punteggio pieno con 15 punti (5 vittorie) e nell’ultimo turno di Champions hanno asfaltato 0-6 la Stella Rossa a Belgrado. I londinesi occupano la 2.a posizione con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci in Champions dalla vittoria in rimonta per 4-2 contro l’Olympiacos, esordio europeo sulla panchina dei londinesi per Mourinho. In Bundesliga i bavaresi stanno attraversando un momento difficile, infatti il club tedesco occupa la 7.a posizione con 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach; mentre gli ‘spurs’ in Premier League sono in ripresa ed occupano la 7.a posizione con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla ‘manita’ interna rifilata al Burnley. Bayern Monaco-Tottenham sarà arbitrata dal nostro arbitro Gianluca Rocchi di Firenze, coaudiuvato dai signori Filippo Meli e Giorgio Peretti, il quarto uomo sarà Massimiliano Irrati, mentre al Var ci sarà Paolo Valeri con Avar Marco Di Bello.

Bayern Monaco-Tottenham, le probabili formazioni. QUI BAYERN MONACO- Flich si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Neuer in porta; i due terzini saranno Kimmich e Davies con Boateng ed Alaba a formare l’inedita coppia dei centrali; in mediana spazio per Tolisso e Thiago Alcantara con Coutinho, Gnabry e Perisic a sostegno del solito Lewandowski. QUI TOTTENHAM- Mourinho risponderà con lo stesso schieramento, dunque 4-2-3-1 con Gazzaniga in porta; i due terzini saranno Aureier e Vertonghen con Sanchez ed Alderweireld al centro; in mediana spazio per Sissoko e Dier; Lucas, Alli e Son giocheranno a ridosso dell’ ‘uragano’ Kane.



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Tolisso, Thiago Alcantara; Coutinho, Gnabry, Perisic; Lewandowski. All. Flick.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Sissoko, Dier; Lucas Moura, Alli, Son; Kane. All. Mourinho.

Bayern Monaco-Tottenham, come seguire il match in tv e streaming

Bayern Monaco-Tottenham, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 6.a giornata del gruppo B di Champions League sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.