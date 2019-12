Benevento-Frosinone diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 21 dicembre

Il big match di questa 17a giornata di Serie B 2019/20 è Benevento-Frosinone, in programma sabato 21 dicembre alle ore 18. Una partita tra due ex compagni di squadra nel Milan e nella Nazionale italiana campione del mondo 2006: Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. I due si conoscono molto bene e hanno vinto praticamente tutto sia in rossonero che in azzurro, ma ora è diverso.

Il Benevento di Inzaghi è una furia: primo posto solitario con 37 punti, nove in più del Pordenone secondo in classifica e 11 sopra proprio al Frosinone di Nesta. Terzo con 26 punti. La squadra allenata dall’ex difensore della Lazio ha finalmente ingranato la marcia dopo un avvio difficilissimo, condito da pareggi e qualche sconfitta di troppo. Ora però il peggio è passato. Tre vittorie consecutive contro Empoli, Juve Stabia e Pescara hanno rilanciato la squadra per la lotta al secondo posto, che consentirebbe l’accesso diretto alla Serie A. Un match dunque affasciante e che terrà tutti gli appassionati con il fiato sospeso. Calcio d’inizio ore 18, sabato 21 dicembre.

Benevento-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 21 dicembre

Il big match di Serie B, Benevento-Frosinone, in programma sabato 21 dicembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti del campionato di Serie B 2019/20. Buona visione!