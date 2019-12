Bologna-Atalanta streaming e diretta tv Dazn: dove vedere Serie A domenica 15 dicembre. Domani allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna si affrontano i felsinei e i bergamaschi, nell’incontro valido per la 16° giornata di campionato di Serie A TIM. Arbitra Davide Massa, al VAR c’è Nasca. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone, Palacio

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel



Bologna-Atalanta, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Stefano Borghi e Roberto Cravero; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Federica Zille. Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dal Dall’Ara di Bologna con Alessandro Iori e i suoi ospiti.

La sfida del Dall’Ara di Bologna sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Bologna-Atalanta su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Bologna-Atalanta in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.

Bologna-Atalanta, match valido per la 16° giornata di Serie A TIM, sarà possibile ascoltarla anche in radio in diretta su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport a partire dalle ore 14.50 con la radiocronaca di Daniele Fortuna all’interno del programma Tutto il calcio minuto per minuto”, con collegamenti alternati dai campi di gioco del campionato.

