Borussia Dortmund-Lipsia. Alle ore 20.30 al ‘Signal-Iduna Park’ il Borussia Dortmund di Lucien Favre ospita il Lipsia del giovane tecnico emergente Julian Nagelsmann, il match è valido per la 16.a giornata della Bundesliga. Quello di scena a Dortmund è senz’altro uno scontro diretto tra le due compagini, i gialloneri occupano la 3.a posizione in classifica con 29 punti all’attivo (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato contro Hertha Berlino, Dusseldorf e Mainz; quest’ultime con punteggio abbastanza larghi: la prima 5-0 al ‘Signal-Iduna Park’ e nell’ultimo turno netto 0-4 in trasferta sul campo del Mainz. Gli ospiti sono primi in classifica con 33 punti all’attivo (10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce da sette vittorie consecutive, l’ultima è giunta nell’ultimo turno di campionato, vittoria per 0-3 in trasferta sul campo del Dusseldorf. L’ultima sconfitta del Lipsia in campionato risale al 26 ottobre quando venne sconfitto in trasferta per 2-1 sul campo del Friburgo.

Borussia Dortmund-Lipsia, le probabili formazioni. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre si affiderà al 3-4-3 con Burki in porta; Akanji, Hummels e Zagadou saranno i tre difensori; Hakimi, Weigl, Brandt e Schulz saranno i centrocampisti; il tridente sarà formato da T. Hazard, Reus e Sancho. QUI LIPSIA- Nagelsmann risponderà con un inedito 4-2-2-2 con Gulacsi tra i pali; Klostermann, Ilsanker, Upamecano e Halstenberg comporranno la linea difensiva; in mediana spazio per Laimer e Demme con Forsberg e Nkunku più avanzati; la coppia d’attacco sarà formata da Poulsen e Werner.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz; T. Hazard, Reus, Sancho. All. Favre.

Lipsia (4-2-2-2): Gulacsi; Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Demme; Forsberg, Nkunku; Poulsen, Werner. All. Nagelsmann.

Borussia Dortmund-Lipsia, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Lipsia, info diretta tv e streaming. Il match del ‘Signal-Iduna Park’ valido per la 17.a giornata della Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 482 del digitale terrestre. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.