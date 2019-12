Burnley-Manchester United. Alle ore 20.45 a ‘Turf Moor’ il Burnley di Sean Dyche ospiterà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, il match è valido per la 20.a giornata di Premier League. ‘The Clarets’ occupano la 12.a posizione con 24 punti all’attivo (7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna di ‘Goodison Park’ contro l’Everton di Ancelotti per 1-0. I ‘red devils’, invece, occupano l’8.a posizione con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal roboante 4-1 rifilato al Newcastle ad ‘Old Trafford’ nel tradizionale ‘Boxing Day’. Un match che si preannuncia importante per entrambe, i padroni di casa per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica, mentre lo United per agganciare la zona Europa League prima e poi magari chissà puntare alla zona Champions.

Burnley-Manchester United, le probabili formazioni. QUI BURNLEY- Dyche si affiderà al classico 4-4-2 con Pope tra i pali; Bardsley, Tarkowski, Mee e Taylor saranno i quattro difensori; a centrocampo spazio per Lennon, Westwood, Cork e McNeil; i due attaccanti saranno Wood e Barnes. QUI MANCHESTER UNITED- Solskjaer risponderà con il 4-2-3-1 con De Gea in porta; in difesa giocheranno Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; la mediana sarà composta da McTominay e Fred; il tridente formato da James, Lingard e Rashford agiranno alle spalle dell’unica punta Martial.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche.

Manchester United (4-2-3-1) – De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

Burnley-Manchester United, come seguire il match in tv e streaming

Burnley-Manchester United, info diretta tv e streaming. Questo match della 20.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.