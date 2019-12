CALCIOMERCATO: Ecco Lobotka, il primo rinforzo per Gattuso!

Primi botti di questo calciomercato invernale a Castel Volturno.

Slovacco classe 1994, il centrocampista del Celta Vigo è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Nella trattativa ballano pochi milioni di euro e i club raggiungeranno una via di mezzo intorno ai 18/20 milioni di euro, nonostante la clausola rescissoria del giocatore riporti la somma di 50 milioni di euro. Il Napoli ha già pronto anche un contratto di 2 milioni di euro a stagione per 5 anni, contro i 700 mila fino al 2023 percepiti attualmente dal giocatore. Sarà il primo rinforzo di questa finestra di calciomercato per Gattuso.

Il club della Galizia sarebbe pronto a privarsene per monetizzare e andare alla ricerca di giocatori che portino alla squadra i successi che cerca da mesi. Gli spagnoli attualmente occupano il 18esimo posto in classifica con 14 punti su 18 partite e rischiano la retrocessione. La prima squadra è stata affidata a Oscar Garcia Junyent, figlio degli insegnamenti di Johan Cruijff al Barcellona.

Stanislav Lobotka si presenta come un centrocampista di manovra che può agire da mezzala o da mediano in un centrocampo a 3. Si rivela quindi ideale per il gioco di Gattuso, che cerca di riportare nel capoluogo campano lo stile offensivo e organizzato che aveva caratterizzato il calcio di Sarri. Consigliato dallo stesso Marek Hamsik, non è molto alto (1,72 m), ma presenta un baricentro basso che gli permette di sopportare le sportellate avversarie e di effettuare inserimenti brucianti. A ciò si aggiunge un’eccellente tecnica palla al piede e una visione di gioco sopraffina e funzionale al possesso palla. Per caratteristiche è stato spesso paragonato a Marco Verratti. Non è nuovo al mercato italiano: in precedenza era stato cercato sia dall’Inter che dallo stesso Napoli più volte nelle ultime sessioni di calciomercato. Con la nazionale maggiore conta 17 presenze condite da 3 gol.

Nel 4-3-3 di Gattuso andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, lo stesso di Marek Hamsik. Sarebbe quindi attorniato da Allan in mediana e Fabian Ruiz come mezzala opposta. Ciò comporterebbe un esclusione dall’undici iniziale di Piotr Zielinski, comunque pronto a subentrare a centrocampo nel corso del match. Sempre che Lobotka riesca a interpretare al meglio il ruolo designatoli dal mister Gattuso.