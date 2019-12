Calciomercato Milan, Matic nel mirino dei rossoneri

MILAN SU MATIC, MA OCCHIO ANCHE ALL’ATLETICO MADRID – Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è intenzionato a prendere per Nemanja Matic: centrocampista di proprietà del Manchester United che potrebbe dare una scossa ad un reparto che sta facendo tanta fatica. L’esperienza e le qualità tecniche sono utili per una squadra che ha bisogno di risollevarsi. In termini economici, a livello ipotetico, non dovrebbero essere un problema visto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno. Il trentunenne potrebbe lasciare il Manchester United viste le pochissime presenze, e quindi le premesse sono buone ma c’è un tassello che bisogna contare: sul centrocampista c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone.

TANTO MOVIMENTO NON SOLO IN OTTICA FUTURA, MA ANCHE PER GENNAIO – La società rossonera sta anche cercando di potenziare la squadra in ottica gennaio: serve dare a Pioli qualcosa in più per entrare almeno in Europa. Oltre al tanto citato Zlatan Ibrahimovic, in difesa si sta cercando qualche pedina: contando anche di una completa valutazione per quanto concerne il centrocampo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma ora il Milan tenteranno di vincere a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium.