Calciomercato Milan, Paquetà vicino al PSG

CALCIOMERCATO MILAN: URGE RINFORZARE LA ROSA – Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, il Milan si trova in difficoltà: serve urgentemente recuperare punti sulla zona europea il prima possibile. I rossoneri sono lontani di ben dieci lunghezze dal sesto posto che vorrebbe dire Europa League certa: per non parlare di tutto quello che si sta creando in termini di calciomercato. A gennaio la squadra di Pioli proverà a rinforzarsi per ribaltare l’esito della stagione, ma la strada è lunga e vi è la necessità anche di lavorare in chiave cessioni. Ecco il giocatore che molto probabilmente farà le valige per trasferirsi lontano da Milano: più precisamente a Parigi.

PAQUETÀ VICINO AL PSG – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, per il brasiliano ha annunciato l’interesse del Paris Saint Germain in vista del calciomercato di gennaio: la trattativa è già ben avviata con Leonardo che vuole portare a Parigi il giocatore: da contare che è stato uno dei suoi pupilli anche nel periodo in rossonero da dirigente. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane: c’è una sosta natalizia da sfruttare al meglio per riscattare ciò che è stato sbagliato in questo girone d’andata.