Chievo-Benevento streaming e diretta tv, dove vedere Serie B giovedì 26 dicembre

La macchina perfetta costruita da Filippo Inzaghi porta il nome di Benevento. I giallorossi allenati dal tecnico ex Milan sta impressionando per continuità in questo campionato di Serie B 2019/20: sono ben 5 le vittorie consecutive, 7 nelle ultime 8 giornate. Numeri da record e che hanno portato il Benevento in vetta alla classifica con 40 punti. Nove in più del Pordenone secondo in classifica. Un periodo dunque florido per Inzaghi che sta maturando sempre di più come allenatore dopo le esperienze non proprio idilliache in Serie A.

Il prossimo avversario per la capolista sarà un’altra squadra candidata all’approdo in Serie A: il Chievo Verona. Il campionato fin qui disputato dai veronesi non è stato proprio spettacolare. Infatti, i veneti allenati da Marcolini sono al settimo posto in classifica con 25 punti in zona play off, ma le ambizioni del club erano quelle di vincere il campionato per ritornare grandi in Serie A. La sconfitta con la Juve Stabia e il pareggio nel derby veneto contro il Cittadella hanno rallentato di molto il cammino al Chievo che ora ha un impegno difficilissimo contro la prima della classe. Calcio d’inizio ore 15, giovedì 26 dicembre.

Chievo-Benevento streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B giovedì 26 dicembre

Il match Chievo-Benevento, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti della Serie B 2019/20. Buona visione!