Le ultime due vittorie consecutive hanno galvanizzato il Crotone di Stroppa, rilanciandolo verso il vertice alto di classifica i calabresi. L’ultima vittoria per 2-1 contro il Frosinone di Nesta è stato un match avvincente quanto sofferto, ma ha consentito ai rosso blu di piazzarsi al quarto posto in classifica a soli tre punti dal secondo posto, occupato dal Pordenone. Un’iniezione di fiducia notevole in vista del prossimo incontro tutt’altro che impossibile contro il Trapani, penultimo in classifica ma reduce da un buon pareggio con il Perugia del capocannoniere Iemmello.

I siciliani sono al penultimo posto in classifica con 15 punti e la zona salvezza pare essere sempre più un miraggio. La vittoria per ripartire e continuare a sperare è necessaria, ma affrontare una squadra in forma come il Crotone sarà un qualcosa di proibitivo per gli uomini di Castori, al quale manca la vittoria da 4 turni. Tanti i gol incassati dal Trapani in queste ultime giornate: ben 11 in 4 giornate. Campanello d’allarme che sarà sicuramente arrivato dalle parti di Crotone. Calcio d’inizio ore 15, domenica 29 dicembre.

Crotone-Trapani diretta tv e streaming, dove vedere Serie B domenica 29 dicembre

Il match Crotone-Trapani valido per la 19a giornata di Serie B 2019/20, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN alle ore 15. Buona visione!