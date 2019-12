Europa League, sorteggio sedicesimi. Alle ore 13 di oggi lunedì 16 dicembre a Nyon si terranno i sorteggi dei sedicesimi di Europa League. Giovedì si è conclusa la fase a gironi dell’ Europa League con poche sorprese forse eccezion fatta per l’eliminazione della Lazio dalla fase ad emilinazione a diretta, mentre la Roma ha staccato il ‘pass’ per i sedicesimi di finale con qualche brivido nel finale dopo il 2-2 interno contro gli austriaci del Wolfsberger. I sedicesimi di Europa League si disputeranno giovedì 20 febbraio con le gare d’andata, mentre il ritorno giovedì 27 febbraio. Anche per i sedicesimi di Europa League, come già accaduto nella fase a gironi, verranno riproposte le due fasce orarie: ore 18.55 e ore 21, lo stesso avverrà anche negli ottavi di finale, a partire dai quarti si giocherà solo alle ore 21. Ricordiamo che nei sedicesimi di finale vengono ripescate anche le 8 squadre che hanno concluso in 3.a posizione il proprio girone in Champions League e sono le seguenti: Brugge; Olympiacos; Shakhtar; Bayer Leverkusen; Salisburgo; Inter; Benfica e Ajax. Invece, il sorteggio degli ottavi di finale ci sarà venerdì 28 febbraio. La strada verso la finale di Danzica del 27 maggio sta per incominciare!

Europa League, CLICCA QUI per le teste di serie e non del sorteggio.



Europa League, teste di serie: Siviglia; Malmo; Basilea; Lask; Celtic; Arsenal; Porto; Espanyol; Gent; Basaksehir; Braga; Manchester Utd; Inter; Benfica; Ajax e Salisburgo.

Europa League, non teste di serie: Apoel; Copenaghen; Getafe; Sporting Lisbona; Cluj; Eintracht Rangers; Ludogorets; Wolfsburg; Roma; Wolverhampton; Az Alkmaar; Bayer Leverkusen; Shakhtar Olympiakos e Brugge.

Europa League, come seguire il sorteggio dei sedicesimi in tv e streaming

Europa League, info diretta tv e streaming sul sorteggio. Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso su Sky Sport 24 ma anche in streaming su skysport.it. Sarà fruibile anche attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.