Fiorentina-Cittadella. Alle ore 21 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di mister Vincenzo Montella ospita il Cittadella di mister Roberto Venturato, il match è valido per il quarto turno di Coppa Italia. La vincente di questo confronto sfiderà negli ottavi di finale l’Atalanta, se dovesse passare la Fiorentina si procederebbe al sorteggio del campo (sorteggio valido solo per le squadre di Serie A), mentre se dovesse passare il Cittadella si giocherebbe a Bergamo. La Fiorentina sta vivendo un momento particolare della sua stagione, infatti i gigliati sono in 13.a posizione con 16 punti e nel mese di novembre appena concluso non hanno mai vinto, infatti l’ultima vittoria dei viola risale all’ 1-2 del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, gara giocata il 30 ottobre. I veneti, invece, stanno disputando un buon campionato e fanno parte delle squadre che hanno la bellezza di 22 punti in piena zona playoff ma con possibilità di ambire al 2° posto considerando che il Benevento primo in classifica viaggia a ritmi troppo alti, la squadra di Venturato è reduce dal buon punto esterno ottenuto sul campo del Crotone, gara terminata 1-1. L’arrivo di queste due squadre è differente: la Fiorentina ha superato con difficoltà il Monza nel terzo turno vincendo al ‘Franchi’ 3-1, mentre il Cittadella ha eliminato il Padova 3-0 nel secondo turno e ha superato al terzo turno il Carpi dopo i rigori. Fiorentina-Cittadella sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzutto della sezione di Lecce, coaudiuvato dai signori Raspollini e Scarpa, il quarto uomo sarà il signor Prontera.

Fiorentina-Cittadella, le probabili formazioni. QUI FIORENTINA- Montella si affiderà al turnover in questo match di Coppa Italia ma non abbandona la sua idea di calcio, dunque modulo 3-5-2 con Terracciano tra i pali; linea a tre composta da Venuti, Rasmussen e Ranieri; i due esterni di centrocampo saranno Sottil ed Eysseric con Benassi, Cristoforo e Zurkowski in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Pedro e Ghezzal. QUI CITTADELLA- Venturato non effettuerà un turnover massiccio ma si affiderà alla migliore formazione possibile con qualche cambio dando spazio a chi ha giocato di meno, dunque 4-3-1-2 con Paleari tra i pali; Ghringhelli, Frare, Adorni e Bendetti saranno i quattro difensori; Vita, Pavan e Branca in mezzo al campo; D’Urso agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti, Rosagio e Diaw.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Venuti, Rasmussen, Ranieri; Sottil, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Eysseric; Pedro, Ghezzal. All. Montella.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghringhelli, Frare, Adorni, Bendetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso; Rosagio, Diaw. All. Venturato.

Fiorentina-Cittadella, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Cittadella, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai Sport HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.