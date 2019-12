Frosinone-Crotone. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ il Frosinone di mister Alessandro Nesta sfida il Crotone di mister Giovanni Stroppa, il match è valido per la 18.a giornata del campionato di Serie B e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il campionato di Serie B non si ferma per la sosta natalizia ma tra oggi e domenica 29 dicembre vedrà disputare due importanti turni prima della fine del girone d’andata per poi dare spazio alla sosta invernale che terminerà il 18 gennaio 2020 con la disputa della 1.a giornata di ritorno. I ciociari occupano la 3.a posizione in classifica con 26 punti all’attivo (7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e dopo le tre vittorie consecutive, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta esterna per 1-0 contro la capolista Benevento. I calabresi, invece, occupano la 6.a posizione in classifica con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dall’importante vittoria interna per 2-1 contro il Livorno. Frosinone-Crotone sarà arbitrata dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, coaudiuvato dai signori Sechi e Di Gioia, il quarto uomo sarà il signor Massimi.

Frosinone-Crotone, le probabili formazioni. QUI FROSINONE- Nesta fedelissimo al suo 3-1-4-2 con Bardi tra i pali; il terzetto difensivo sarà composto da Brighenti, Ariaudo e Capuano; Maiello fungerà da schermo davanti alla difesa; a centrocampo spazio per Zampano, Paganini, Gori e Beghetto; i due attaccanti saranno Dionisi e Novakovic. QUI CROTONE- Stroppa risponderà con il 3-5-2 con Cordaz in porta; Cuomo, Marrone e Gigliotti saranno i tre difensori; a centrocampo spazio per Molina, Mustacchio, Barberis, Crociata e Mazzotta; i due attaccanti saranno Simy e Messias.

Frosinone (3-1-4-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Maiello; Zampano, Paganini, Gori, Beghetto; Dionisi, Novakovic. All. Nesta.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Molina, Mustacchio, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias. All. Stroppa.

Frosinone-Crotone, come seguire il match in tv e streaming

Frosinone-Crotone, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 18.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.