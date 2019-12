Gran Galà del Calcio: stasera il grande evento a Milano

Finalmente arriva a Milano il Gran Galà del Calcio Aic 2019, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Stasera a Milano conduce Diletta Leotta, appuntamento al Megawatt Court di Milano a partire dalle ore 19. Red Carpet con passerella per vip, showgirl e calciatori, prima della cena di gala a cura dello chef Davide Oldani che saprà deliziare anche i palati più esigenti. Salvo colpi di scena, sarà questa la Top 11 della Serie A 2018-19. 4-3-3: Szczesny, Cancelo, Koulibaly, Chiellini, Alex Sandro, Barella, Pjanic, Fabian Ruiz, Cristiano Ronaldo, Zapata, Quagliarella. All. Gasperini. Sarà premiata anche la Top11 femminile e saranno assegnati riconoscimenti importanti a varie personalità del mondo calcistico.

Cristiano Ronaldo sarà nominato ufficialmente Miglior Giocatore della Serie A 2018-2019. Lo juventino si è sbarazzato della concorrenza e succederà a Mauro Icardi nella speciale graduatoria di miglior calciatore. Tonali incoronato miglior giovane della Serie B. Premi praticamente certi per Chiellini, Pjanic, Quagliarella, Koulibaly e Barella. Forse anche Fabian Ruiz, o magari Zieliński, entrambi in lista per un riconoscimento. In difesa Cancelo e Alex Sandro dovrebbero ricevere il premio a discapito di Di Lorenzo e Kolarov. Diretta Sky Sport a partire dalle ore 19,45. Anche Radio 105 media partner dell’evento. Diretta in streaming sui canali social del Gran Galà.