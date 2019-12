Il Palermo è il primo in classifica nel campionato di serie D girone I e campione d’inverno ma tutto questo non basta al publico palermitano.

Rivede i fantasmi del passato, quando nei due anni antecedenti a questo campionato, primi in classifica di serie B e campioni d’inverno, ci siamo ritrovati a giocare e perdere gli spareggi per la serie A il primo anno, a retrocedere in serie D l’anno sucessivo.

Una partita sbagliato o qualche squadra che ci mette in difficoltà, può capitare.

Il Palermo nella prima parte di campionato è stato un tamburo battente con le sue 13 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi e una delle migliori squadre di tutti i campionati europei.

Il campionato di seri D non è facile, gli avversari che vengono a giocare allo stadio Renzo Barbera sono aguerriti, affascinati dalla piazza, e vogliono dimostrare di non essere da meno di una delle squadre favorite per il salto di categoria.

Bastano un paio di vittorie e qualche partita giocata al meglio delle propie possibilità per far tornare il publico allo stadio, far credere in questa squadra e al presidente.

Palermo è una piazza importante, difficile da gestire ma quando vede che la società fa il bene della squadra e che i giocatori mettono il cuore in campo, il pubblico riempie di nuovo lo stadio.