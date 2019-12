Leicester-Liverpool diretta tv e streaming, dove vedere Premier League 26 dicembre

La Premier League non si ferma e giovedì 26 dicembre andrà in scena come sempre per San Lorenzo, proponendo il big match Leicester-Liverpool. Scontro al vertice e che potrebbe risultare decisivo per la consegna del titolo, oramai nelle mani dei Reds. La squadra di Klopp – fresca di vittoria nella finale del Mondiale per Club – vuole ipotecare ancor di più un titolo che sembra oramai scontato. Le Foxes distano ben 10 punti dai Reds, che però hanno una partita in meno per via della finale del Mondiale per Club.

Il match del King Power Stadium potrebbe quasi scrivere la parola fine di questa Premier League 2019/20 che il Liverpool non deve farsi sfuggire. I neo campioni del mondo 2019 sono alle prese con dei guai fisici evidenti, i quali stanno limitando le prestazioni dell’11 titolare di Klopp. L’assenza di Fabinho è senz’altro pesante in mezzo al campo e l’emergenza riguarda proprio questo settore. Da tenere d’occhio tra le fila del Leicester, il solito Jamie Vardy. Il bomber classe 1987 sta disputando una stagione esemplare essendo il capocannoniere solitario di questa Premier con 17 reti. Van Dijk e compagni dovranno avere dunque un occhio di riguardo verso il 32enne agli ordini di Rodgers, ex tecnico del Liverpool che sfiorò lo scudetto nel 2013/14. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 26 dicembre.

Leicester-Liverpool streaming e diretta tv, dove vedere Premier League 26 dicembre

Il match valido per la 19a giornata di Premier League, Leicester-Liverpool, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky.