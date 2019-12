Palermo-Troina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 22 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera si giocherà il match tra Palermo-Troina, valevole per la 17.a giornata (ultima di andata) del campionato di Serie D girone I.

Palermo-Troina, presentazione del match

I rosanero del tecnico Rosario Pergolizzi aritmeticamente campioni d’inverno con un turno di anticipo visto il +7 sul Savoia, hanno giocato un grande girone di andata dove hanno ottenuto tredici vittorie, un pareggio e due sconfitte entrambe in casa proprio contro il contro Savoia e l’Acireale due settimane fa e dunque i tifosi vorrebbero un pronto riscatto dopo il ko nel derby contro la bestia nera acese. La scorsa settimana la vittoria sul campo del Castrovillari ha fatto ripartire subito la squadra siciliana che purtroppo però ha dovuto registrare il grave infortunio al capitano classe ’80 Mario Santana che ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille destro che rischia di fargli finire la carriera. In campo dal primo minuto dovrebbero scendere gli undici dell’ultimo turno di campionato.

Il Troina di mister Davide Bonocore è attualmente quinto in classifica (una partita da recuperare contro il Corigliano) ultimo che vale la qualificazione ai playoff; i punti ottenuti sono 27 con nove vittorie e sei sconfitte senza nessun pareggio; domenica scorsa c’è stata la sconfitta casalinga contro i campani del Savoia per 1-0, mentre l’ultima trasferta giocata a Nola era stata positiva con vittoria di misura (1-0). La formazione ennese si affiderà ai gol di Saba e Fernandez, che in coppia hanno realizzato undici dei ventuno gol complessivi fino a questo momento e che vorranno cercare di portare i rossoblu alla post season dopo il decimo posto dello scorso campionato.

Quello odierno sarà un derby siciliano inedito visto che le due squadre non si sono mai incontrate in nessun campionato, per il Troina l’evento è di quelli indimenticabili e sono previsti tre pullman in partenza dalla cittadina ennese. L’arbitro della gara sarà da Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea (Torino) che sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi di Firenze e da Federico Laici di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Palermo-Troina, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pergolizzi; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Martin, Kraja; Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

TROINA (3-5-2): Calandra; Calaiò, Akrapovic, Raia; Cinquemani, Daqoune, Camacho, Saba, De Santis; Fernandez, Fruci.

Palermo-Troina, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Palermo-ACR Messina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei rosanero; la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Capone.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Palermo (o del Foggia) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.