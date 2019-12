Pallone d’oro 2019, misteriosa classifica finale appare sui social. Il podio sarebbe clamoroso

A quanto sembrerebbe da una misteriosa classifica comparsa sui social, ad aggiudicarsi l’edizione 2019 del Pallone d’Oro sarebbe Lionel Messi, riuscito così a battere l’agguerrita concorrenza dell’olandese Virgil Van Dijk. L’attaccante argentino conquisterebbe così il suo sesto trofeo personale, dopo tre anni di digiuno. Le ultime tre edizioni infatti hanno visto protagonista Cristina Ronaldo, due volte vincitore, ed il croato Luka Modric, protagonista dei Mondiali in terra Russa. Con ben 446 preferenze, quindi, il bomber del Barcelona staccherebbe nettamente il difensore olandese, fermo a 382 voti. Più distante Mohamed Salah con sole 176 preferenze. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione sulle votazioni già avvenute, dal momento che solo domani si saprà effettivamente chi sarà il vincitore. Sui Social però questa graduatoria è divenuta in poco tempo virale, e i sostenitori della pulce sono pronti a giurare che sarà proprio questo il podio. A suscitare poi non poco clamore sarebbe il fatto che lo stesso Cristiano Ronaldo, pocanzi nominato, sarebbe fuori dai primi tre posti, classificandosi solamente quarto con 133 preferenze. Non solo. Se questo dovesse essere davvero l’esito dell’edizione 2019 del Pallone d’oro, Messi riuscirebbe a staccare lo stesso portoghese che rimarrebbe fermo a cinque trofei. Non resta che aspettare domani. Mai come quest’anno l’esito sembra così incerto.