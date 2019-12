Parma-Frosinone. Alle ore 18 allo stadio ‘Tardini’ di Parma i ducali di Roberto D’Aversa ospitano il Frosinone di Alessandro Nesta, il match è valido per il quarto turno di Coppa Italia. La vincente di questo confronto sfiderà negli ottavi di finale la Roma: se dovessero passare i ducali si procederebbe al sorteggio del campo, mentre se dovessero passare i ciociari sarebbero i giallorossi a giocare in casa all’ Olimpico. Il percorso di qualificazione delle due squadre è stato differente, gli emiliani hanno eliminato nel terzo turno il Venezia vincendo al ‘Tardini’ per 3-1; mentre i ciociari hanno eliminato al secondo turno la Carrarese vincendo allo ‘Stirpe’ per 4-0 e al terzo turno hanno superato il Monopoli 5-1 sempre allo stadio ‘Stirpe’. Il Parma nel campionato di Serie A occupa l’8.a posizione con con 18 punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan 0-1, mentre il Frosinone in Serie B occuopa la 10.a posizione con 20 punti ed è reduce dal netto 4-0 contro l’Empoli. Parma-Frosinone sarà diretta dal signor Federico Dionisi, coaudiuvato dai signori Giovanni Baccini di Conegliano e Fabio Schirru di Nichelino, mentre il quarto uomo sarà il signor Daniele Minelli di Varese.

Parma-Frosinone, le probabili formazioni. QUI PARMA- D’Aversa per questo match di Coppa si affiderà al turnover ma affidandosi comunque al suo credo tattico, dunque 4-3-3 per il tecnico emiliano con Colombi tra i pali; i due terzini saranno Darmian e Gagliolo con Iacoponi e Dermaku al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Hernani, Brugman e Barillà; nel tridente offensivo agiranno Kulusevski, Cornelius e Sprocati. QUI FROSINONE-Nesta, invece, si affiderà alla miglior formazione possibile, classico 3-5-2 con Bardi in porta; Brighenti, Ariaudo e Capuano saranno i tre difensori; Paganini e Beghetto saranno i due esterni con Rohden, Maiello e Gori in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Dionisi e Trotta.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Sprocati. All. D’Aversa.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Trotta. All. Nesta.

Parma-Frosinone, come seguire il match in tv e streaming

Parma-Frosinone, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai Sport HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.