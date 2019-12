Appuntamento sulla carta agevole per il Pescara di Luciano Zauri. I biancoazzurri abruzzesi stanno passando un periodo non molto semplice. La vittoria non arriva da quattro turni e l’obiettivo tre punti potrebbe essere fattibile questa domenica contro il non irresistibile Trapani.

I siciliani avevano avuto un colpo di coda quattro giornate fa, battendo per il 2-1 il Livorno. Ripetendosi nella giornata successiva contro il Chievo. Dopo queste sue vittorie però, sono arrivate altrettante sconfitte con Benevento e Pisa che hanno ricacciato la squadra di Baldini nei bassifondi della classifica. Precisamente al penultimo posto. La sfida in ogni caso non pare essere così scontata dato il periodo negativo che sta passando il Pescara in questo momento. Dunque il lumicino della speranza per il Trapani è acceso. La vittoria scaccia crisi è necessaria per entrambe le squadre. Calcio d’inizio ore 15, domenica 22 dicembre.

Pescara-Trapani streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 22 dicembre

Il match valido per la 17a giornata di Serie B 2019/20, Pescara-Trapani, in programma domenica 22 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto in questa stagione. La redazione di SuperNews augura una buona visione del match a tutti i lettori.