Pordenone-Crotone streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 8 dicembre

Il big match della 15a giornata di Serie B sarà Pordenone-Crotone, in programma domenica 8 dicembre alle ore 21. Un posticipo serale segno di nota dato che entrambe le squadre si trovano al secondo posto in classifica assieme a Cittadella e Perugia, dietro la capolista Benevento, entrambe con 22 punti. Il Crotone viene da due risultati non buoni contro Cittadella e Benevento, mentre il Pordenone aveva inanellato 5 risultati utili consecutivi prima della sconfitta per 2-0 di domenica scorsa, contro il Pisa. La posta in palio è altissima dato che in caso di vittoria, una delle due compagini potrebbe volare al secondo posto solitario. Il Benevento d’Inzaghi è lontanissimo con i suoi 31 punti, ma questo pazzo campionato di Serie B è destinato a sorprendere da qui fino alla fine della stagione.

La classifica è corta e non sono contemplate distrazioni. Occhio al bomber del Crotone, il nigeriano Simy il quale non va a rete da due giornate. Pordenone avvisato. Calcio d’inizio ore 21, domenica 8 dicembre.

Pordenone-Crotone streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B domenica 8 dicembre

Il match valido per la 15a giornata di Serie B 2019/20, Pordenone-Crotone, in programma domenica 8 dicembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie B. Buon divertimento!