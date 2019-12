Programmazione Dazn dal 27 al 30 dicembre: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Ventunesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione diciannove settimane fa con le prime partite live. Questo weekend spazio solo al campionato di Serie BKT (visto che la Serie A TIM è ferma per la pausa natalizia) l’ ultimo a partire in Europa: anche quest’anno grande protagonista dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: NFL, EFL Championship, Darts, Rugby Pro14, la Serie A e il campionato della Liga Endesa di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Diciannovesima giornata di Serie B, il campionato di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Weekend di Serie BKT che si aprirà domenica all’ora di pranzo con il Sunday Lunch dell’ Adriatico tra Pescara e Chievo Verona. Alle 15 in campo ben sette partite, compresa Diretta Gol, per non perdersi nemmeno un’azione da tutti i campi di gioco collegati; alle 18 la capolista Benevento ospita in casa l’Ascoli, mentre chiude il turno alle 21 il derby toscano Empoli-Livorno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Guarda Live su DAZN i canali di Eurosport. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Palinsesto DAZN: le dirette del 27-28-29-30 dicembre 2019

DIRETTE DAZN VENERDÌ 27 DICEMBRE 2019



William Hill World Darts Championship – Giorno 12 (Darts): ore 13.30

De Longhi Treviso – Banco di Sardegna Sassari (Lega Basket A): ore 20.20

DIRETTE DAZN SABATO 28 DICEMBRE 2019

Lienz – Slaom Gigante, 1° manche (FIS Ski Alpine World Cup): ore 10.05

Bormio – Discesa maschile (FIS Ski Alpine World Cup): ore 11.15

Tour de Ski, 10 km tecnica libera F (FIS World Cup): ore 12.35

Lienz – Slaom Gigante, 2° manche (FIS Ski Alpine World Cup): ore 13.20

William Hill World Darts Championship – Giorno 13 (Darts): ore 13.30

Benetton Rugby – Zebre Rugby Club (Rugby Pro14): ore 14.00

Tour de Ski, 15 km tecnica libera mass start M (FIS World Cup): ore 14.05

Gelsenkirchen. World Team Challenge (IBU World Cup): ore 18.00

Casademont Zaragoza – KIROLBET Baskonia (Liga Endesa): ore 20.30

DIRETTE DAZN DOMENICA 29 DICEMBRE 2019



Bormio – Super-G maschile (FIS Ski Alpine World Cup): ore 11.00

Pescara – Chievo Verona (Serie BKT): ore 12.30

William Hill World Darts Championship – Quarti Di Finale (Darts): ore 13.30

Bormio – Combinata maschile (FIS Ski Alpine World Cup): ore 11.00): ore 14.00

Cittadella – Virtus Entella (Serie BKT): ore 15.00

Crotone – Empoli (Serie BKT): ore 15.00

Juve Stabia – Cosenza (Serie BKT): ore 15.00

Perugia – Venezia (Serie BKT): ore 15.00

Pisa – Frosinone (Serie BKT): ore 15.00

Pordenone – Cremonese (Serie BKT): ore 15.00

Spezia – Salernitana (Serie BKT): ore 15.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino (Lega Basket A): ore 16.50

Benevento – Ascoli (Serie BKT): ore 18.00

Barça – Real Madrid (Liga Endesa): ore 18.30

NFL RedZone – Week 17 (NFL): ore 19.00

Empoli – Livorno (Serie BKT): ore 21.00

Tennessee Titans – Houston Texans (NFL): ore 22.25

Philadelphia Eagles – New York Giants (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019