Il trio delle meraviglie del PSG, formato da Kylian Mbappe, Neymar e Icardi tornerà all’opera questo mercoledì al Parco dei Principi. I parigini sono in testa al gruppo A di Champions League e si sono già assicurati il passaggio del turno come prima del girone, pareggiando per 2-2 in casa del Real Madrid al Bernabeu. Il Galatasaray invece lotta per un posto in Europa League avendo solamente 2 punti. Uno in meno del Club Brugge, terzo con soli tre punti. I turchi dunque dovranno battere il PSG, sperando in una sconfitta dei belgi contro il Real Madrid di Zidane. Il match si profila intensa soprattutto per il Galatasaray, condannato a vincere per sperare. La compagine di Tuchel non è un cliente agevole, anche se è in emergenza in vari reparti. Infatti mancheranno all’appello i vari Cavani, Herrera e Verratti, mentre sono in dubbio Gueye, Kimpembe, Marquinhos e Mbe Son. Dunque una speranza per il Gala potrebbe esserci in chiave Europa League.

Così come il PSG, anche il Real Madrid si è assicurato il passaggio agli ottavi di finale. Dunque queste due partite sono veramente importanti solamente per i turchi e per i belgi ai fini dell’approdo in Europa League. Entrambe le compagini avranno poche chance di battere i parigini o i madrileni, ma saranno sfide in ogni caso entusiasmanti. Quando si parla di Champions, non potrebbe essere altrimenti. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 11 dicembre.

PSG-Galatasaray streaming e diretta tv, dove vedere Champions League 11 dicembre

Il match valido per il Gruppo A di Champions League, PSG-Galatasaray, sarà tramesso in diretta tv su Sky alle ore 21. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di scaricare l’app Sky Go, dove sarà possibile vedere il match tramite il proprio smartphone, tablet o PC. Buon divertimento!