Il PSG non si è potuto esprimere ieri sera per maltempo contro il Monaco, ma Mbappe & co. sono pronti per sfidare il Nantes questo mercoledì nel turno infrasettimanale di Ligue 1. Il Nantes non è avversario facile come sembra: il sesto posto in classifica per la squadra di Gourcuff testimonia quanto questa compagine si insidiosa, nonostante il periodo non brillantissimo. Quattro sconfitte nelle ultime sei partite sono un biglietto da visita che può far ben sperare i parigini che però non dovranno sottovalutare gli avversari. Tornati alla vittoria nell’ultima giornata di Ligue 1 contro il Tolosa. C’è tanta curiosità attorno al PSG per via della situazione Neymar, ai ferri corti con tifoseria e allenatore. I tifosi e Tuchel sembrano sopportare sempre di meno la stella brasiliana, protagonista di una partita sottotono in Champions League contro il Real Madrid. Tiene banco anche la questione Mbappe: il talento più cristallino del PSG prende tempo per il rinnovo di contratto e ancora non è ben chiara la sua posizione. Il Real Madrid intanto monitora con attenzione la situazione, sperando di poterlo acquistare la prossima estate. Calcio d’inizio mercoledì 4 dicembre, ore 21:05.

PSG-Nantes streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 mercoledì 4 dicembre

Il match valido per la 16a giornata di Ligue 1, PSG-Nantes, in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21:05, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN, piattaforma tv che detiene i diritti televisivi del campionato francese. Buona visione!