Reggio Audace-Padova. Alle ore 21 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la Reggio Audace di mister Massimiliano Alvini ospita il Padova di mister Matteo Centurioni, il match è valido per il posticipo della 19.a giornata del girone B del campionato di Serie C, ultima giornata del girone d’andata. Gli emiliani sono in piena zona playoff, infatti occupano la 4.a posizione con 35 punti all’attivo (9 vittorie, 8 pareggi ed 1 sconfitta) ed è reduce dalla vittoria esterna per 1-4 sul campo della Virtus Verona. Gli ospiti hanno 1 solo punto di vantaggio sulla Reggio Audace, infatti i veneti occupano la 3.a posizione in classifica con 36 punti all’attivo (11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-0 contro l’Imolese. Reggio Audace-Padova si preannuncia come un match molto equilibrato che vedrà difronte due squadre che vorranno giocarsi il proprio ruolo da protagonista in un campionato che al momento vede il Vicenza al primo posto con 5 punti di vantaggio sul Carpi ma comunque anche Reggio Audace e Padova potrebbero inserirsi nelle prime posizioni di classifica, tenendo contro che entrambe al momento lottano per un piazzamento playoff. Reggio Audace-Padova sarà diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, coaudiuvasto dai signori Nicola Mariottini di Arezzo e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.

Reggio Audace-Padova, come seguire il match in tv e streaming

Reggio Audace-Padova, posticipo della 19.a giornata del girone B di Serie C sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardare la gara anche in streaming sia su Rai Play che su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Per poter guardare la gara in streaming su Eleven Sports, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.