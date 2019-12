Rennes-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere il match Europa League

Rennes-Lazio, ultima partita dei gironi di Europa League, ultima occasione per centrare i sedicesimi di finale.

L’impresa per i biancocelesti è sicuramente difficile ma non impossibile, dovranno battere i francesi, che ormai non hanno più niente da dire, e sperare che il Celtic batta il Cluij.

Ecco le parole del mister dei francesi, che come da pronostico in vista del campionato effettuerà un ampio turnover.

Sulla Lazio: “La Lazio è un top team, ma noi proveremo a vincere la partita contro un avversario prestigioso. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo momento, sono una squadra matura con tanta esperienza”.

Sul turnover: “Sì, ci saranno rotazioni. Quello che mi aspetto da questa partita è che alcuni giocatori possano rivelarsi, affermarsi e cogliere l’opportunità che verrà loro offerta. È importante cogliere questa opportunità e anche mostrare tutte le loro qualità”.

Rennes-Lazio probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki, Grenier, Tait, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho. A disp.:Mendy, Traoré, Da Silva, Morel, Bourigeaud, Camavinga, Niang. All.: Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.:Guerrieri, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Lulic, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Srdan Jovanovic (Serbia).

Dove vedere Rennes-Lazio

Rennes-Lazio verrà trasmessa in diretta giovedì 12 dicembre alle ore 18.55 su Sky Sport. La partità sarà fruibile anche in chiaro su TV8.