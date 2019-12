Salisburgo – Liverpool streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 10 Dicembre

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League con il match tra Salisburgo – Liverpool: ecco dove vedere il match in diretta e in streaming.

Sesta ed ultima giornata della fase a gironi con la sfida tra Salisburgo – Liverpool che si giocherà alle ore 18.55 per scoprire le qualifiche del Gruppo E in cui gioca anche il Napoli impegnato in casa contro il Genk. Sfida da dentro o fuori: il Salisburgo deve vincere e sperare che i partenopei perdano contro il Genk per sperare ancora nella qualificazione contro un Liverpool che, visto il pareggio in casa contro il Napoli, deve dare tutto per non perdere qualificazione e primo posto. Il Salisburgo scenderà in campo con l’ormai collaudato 3-5-2 con il tecnico che ha ancora qualche dubbio da sciogliere: Il primo in difesa con Onguéné favorito su Pongracic per affiancare Weber e Ramalho. L’altro a centrocampo tra Junuzovic e Mwepu, in un reparto che sicuramente verrà completato da Minamino e Szoboszlai con Halaand e Hwang a guidare l’attacco. Klopp non può fare passi falsi e quindi si giocherà tutto contro il Salisburgo e farà scendere in campo la formazione migliore: Alexander-Arnold e Robertson confermatissimi sugli esterni in difesa, Van Dijk e Gomez come centrali. Lovren non è al meglio ma è stato comunque convocato. A centrocampo Chamberlain, Henderson e Wijnaldum, mentre davanti i tre assi: Salah, Firmino e Manè.

La Champions, quest’anno, è esclusiva Sky e potrete seguire l’evento sul Canale 203 Sky Football HD con la partita che inizierà alle 18.55 in contemporenea del Napoli. Inoltre, per gli abbonati, è possibile usufruire del servizio SkyGo ovvero l’applicazione che ti permette di vedere tutte le partite comodamente dal proprio smartphone o tablet.