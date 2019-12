Serie B 2019-2020 15.a giornata, le partite di sabato 7 dicembre: Pescara-Venezia il clou

Serie B. Campionato di Serie B che riparte con la 15.a giornata. Nell’anticipo del venerdì il Benevento mette in mostra la sua forza e dilaga al ‘Vigorito’ vincendo per 5-0 contro il malcapitato Trapani. Le ‘streghe’ si sono portate a +12 sulle inseguitrici in attesa delle gare odierne. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, trasmette anche la Serie A, con la 15.a giornata pronta a prendere il via.

Serie B, programma partite sabato 6 dicembre



Il programma della 15.a giornata di Serie B promette diversi scontri interessanti ma nel sabato di Serie B il match più interessante è quello dello stadio ‘Adriatico’ dove si affronteranno Pescara e Venezia. Alle ore 15 si giocheranno anche Cittadella-Salernitana; Empoli-Ascoli e Spezia-Livorno. Alle ore 18 ci sarà il posticipo Chievo-Cremonese. Tre sono le gare in programma domenica: alle ore 15 si giocheranno Juve Stabia-Frosinone e Pisa-Entella, mentre alle ore 21 ci sarà Pordenone-Crotone. Chiude il programma della 15.a giornata in Serie B il ‘monday night’ Perugia-Cosenza.

Cittadella-Salernitana. Allo stadio ‘Tombolato’ si affrontano due squadre con prospettive di classifica differenti, i veneti sono in 4.a posizione con 22 punti e possono puntare anche alla promozione diretta, la formazione di Venturato è reduce da due pareggi consecutivi. Discorso differente per i campani che puntano più ad un piazzamento playoff, attualmente la squadra di Ventura occupa l’11.a posizione con 19 punti ed è reduce dal pareggio interno contro l’Ascoli.

Empoli-Ascoli. Allo stadio ‘Castellani’ i toscani di Roberto Muzzi ospitano l’Ascoli di Paolo Zanetti. Empoli in difficoltà nelle ultime giornate, infatti la formazione toscana è in 13.a posizione con 18 punti non rispettando le aspettative di inizio campionato che davano l’Empoli come una delle potenziali candidate alla promozione in Serie A. I bianconeri, invece, sono in piena zona playoff ed occupano la 6.a posizione con 21 punti. L’Empoli è reduce dalla pesante sconfitta contro il Frosinone 4-0, mentre l’Ascoli viene dal pareggio esterno per 1-1 contro la Salernitana.

Pescara-Venezia. Allo stadio ‘Adriatico’ va in scena il match più interessante della 15.a giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi occupano l’8.a posizione con 20 punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Perugia; i lagunari, invece, occupano la 14.a posizione con 17 punti e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Benevento.

Spezia-Livorno. Allo stadio ‘Picco’ di La Spezia si affrontano due squadre che sono impelagate nella lotta per non retrocedere. Gli ‘aquilotti’ occupano la 16.a posizione con 16 punti all’attivo e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 sul campo del Cosenza; i toscani invece sono ultimi in classifica con appena 11 punti e sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro la Cremonese.

Chievo-Cremonese. Chiude il sabato del campionato di Serie B il posticipo delle ore 18 che si giocherà allo stadio ‘Bentegodi’ e vedrà di fronte Chievo e Cremonese. I clivensi sono in piena zona playoff, infatti occupano la 7.a posizione con 21 punti e sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Trapani per 1-0: i grigiorossi, invece, non stanno attraversando un buon periodo, occupano la 15.a posizione in classifica con 17 punti e sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro il Livorno.

Serie B, partite 15.a giornata domenica 8 dicembre



Juve Stabia-Frosinone (ore 15);

Pisa-Entella (ore 15);

Pordenone-Crotone (ore 21).

Serie B, partite 15.a giornata lunedì 9 dicembre



Perugia-Cosenza (ore 21).