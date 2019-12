Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla tredicesima giornata. La capolista Bitonto domenica scorsa è stata fermata dal Sorrento sull’ 1-1 in trasferta e ha perso momentaneamente la vetta della classifica in favore del Foggia che ha ottenuta la sua seconda vittoria consecutiva battendo allo ‘Zaccheria’ l’ Altamura per 1-0 ma il primato dei ‘satanelli’ è durato solo 3 giorni, infatti mercoledì 27 novembre i neroverdi hanno recuperato il match contro il Grumentum che era stato sospeso per pioggia lo scorso 17 novembre e hanno vinto per 2-0 il match tornando a +2 sui rossoneri foggiani. Dopo 4 successi consecuti dall’insediamento di Panarelli sulla panchina del Taranto arriva la prima sconfitta per il neo tecnico, gli ionici vengono sconfitti allo ‘Iacovone’ 0-3 dal Gravina. Perde anche il Fasano che al ‘Monterisi’ viene sconfitto per 2-1 dal Cerignola e a meno 2 dai biancoazzurri si piazza il Casarano che rifila al ‘Capozza’ un netto 4-1 al malcapitato Agropoli, dopo 4 sconfitte consecutive torna a vincere il Gladiator che espugna il terreno del Val D’agri vincendo per 0-2. Nelle parti basse della classifica respirano Andria e Francavilla, i federiciani espugnano per 1-5 il ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore, mentre i lucani espugnano il ‘Fanuzzi’ di Brindisi vincendo per 1-2. In coda successo roboante del Nardò che sul terreno amico del ‘Giovanni Paolo II’ batte 3-0 la Gelbison.

Serie D girone H, 14.a giornata. Domenica dai grandi incroci nel girone H di Serie D, spicca su tutti lo scontro al vertice tra Bitonto e Foggia che si terrà al ‘Città degli Ulivi’ di Bitonto, l’altro scontro fondamentale nelle parti alte della classifica è la sfida del ‘Curlo’ tra il Fasano e il Taranto, mentre proverà ad approfittarne il Sorrento che sarà impegnato sul terreno ostico del ‘Degli Ulivi’ contro un Andria che vuole risalire la classifica. A ridosso della zona playoff trasferta per il Casarano che sarà ospite del Francavilla in Sinni, match che si giocherà allo stadio ‘Fittipaldi’. Il Gravina ospiterà al ‘Vicino’ la Nocerina, mentre impegno più semplice sulla ‘carta’ per il Cerignola che sarà impegnato in trasferta sul campo dell’Agropoli. Il Gladiator ospiterà il Brindisi, mentre la Gelbison riceverà a Vallo della Lucania il Val d’Agri, mentre impegno da non sottovalutare per l’Altamura che al ‘D’Angelo’ ospiterà il Nardò.

Ecco tutto il programma odierno:

Agropoli-Cerignola (ore 14.30);

Altamura-Nardò (ore 14.30);

Andria-Sorrento (ore 14.30);

Bitonto-Foggia (ore 14.30);

Francavilla-Casarano (ore 14.30);

Gladiator-Brindisi (ore 14.30);

Gravina-Nocerina (ore 14.30);

Fasano-Taranto (ore 15);

Gelbison-Val D’agri (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla tredicesima giornata. Il Palermo torna alla vittoria e lo fa liquidando al ‘Barbera’ l’ A.C.R Messina, gara vinta dai rosanero per 1-0. Vincono le inseguitrici Savoia e Licata, per entrambe sono 3 le vittorie consecutive: i campani liquidano 1-0 la pratica Giugliano, mentre i siciliani schiantano 4-0 il San Tommaso. Pareggiano Acireale e Biancavilla, rispettivamente contro Nola in trasferta e Castrovillari in casa, pareggia anche il Troina per 0-0 in trasferta contro il Corigliano. L’F.C Messina ottiene un’importante vittoria contro il Marsala, mentre la Cittanovese respira con il netto successo per 3-0 contro il Ragusa, infine pareggio a ‘reti bianche’ nella parte bassa della classifica tra Roccella e Palmese.

Serie D girone I, 14.a giornata. Trasferta complicata per la capolista Palermo che dovrà vedersela sull’insidioso campo del Giugliano, impegno abbordabile per il Savoia che ospiterà l’ultima della classe, la Palmese, mentre la 3.a forza di questo girone I di Serie D, il Licata sarà ospita del Castrovillari. Impegno alla portata per l’Acireale che ospiterà il Corigliano, in chiave playoff interessante lo scontro diretto tra Troina e Biancavilla, cerca la terza vittoria consecutiva l’ F.C Messina che sarà ospite del San Tommaso, mentre l’ A.C.R Messina ospiterà il Nola. Infine nella parte bassa della classifica sono in programma gli scontri diretti Marsala-Cittanovese e Ragusa-Roccella.

Ecco tutto il programma odierno: