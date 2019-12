Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla quattordicesima giornata. Nel big match della 14.a giornata pari e patta al ‘Città degli Ulivi’ tra Bitonto e Foggia, il match si è concluso sullo 0-0. Nell’altro match clou di giornata il Fasano al ‘Curlo’ regola il Taranto con un bel 2-0 casalingo e si porta in 3.a posizione a -2 dal Foggia e a -4 dal Bitonto, mentre gli ionici scivolano in 5.a posizione raggiunti dal Sorrento, che ottiene un prezioso pareggio al ‘Degli Ulivi’ contro l’Andria. Sorrento e Taranto che vengono raggiunti a 24 punti dal Casarano che espugna il ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni vincendo 0-1 contro i lucani; risale il Cerignola che ottiene la 4.a vittoria consecutiva in trasferta contro l’Agropoli per 0-1. Spettacolare il pareggio del ‘Vicino’ tra Gravina e Nocerina, le due compagini danno vita ad un pirotecnico 2-2 come l’altro pareggio per 2-2 tra Altamura e Nardò; altro pareggio ma a reti bianche tra Gelbison e Val D’agri; respira invece il Brindisi che torna alla vittoria imponendosi 1-3 sul campo del Gladiator.

Serie D girone H, 15.a giornata. Turno di campionato che verrà aperto dai due anticipi del sabato, allo ‘Iacovone’ il Taranto vorrà ritrovare il sapore della vittoria ospitando la Nocerina, mentre al ‘Fanuzzi’ il Brindisi ospita l’Agropoli. Passando ai match della domenica, secondo impegno casalingo per la capolista Bitonto che al ‘Città degli Ulivi’ ospita l’Andria; mentre il Foggia ospiterà allo ‘Zaccheria’ la Gelbison. Nella parte alta della classifica interessante la sfida del ‘Capozza’ tra il Casarano e il Fasano; mentre il Sorrento ospiterà allo stadio ‘Italia’ l’Altamura. In questa domenica di campionato molto interessante è la sfida dello stadio ‘Monterisi’ tra Cerignola e Gravina; infine per la salvezza da monitorare due importanti gare: Nardò-Gladiator e Val D’agri-Francavilla.

Ecco tutto il programma:

Taranto-Nocerina ( SABATO ore 14.30);

Brindisi-Agropoli ( SABATO ore 15);

Nardò-Gladiator (ore 14.30);

Casarano-Fasano (ore 14.30);

Foggia-Gelbison (ore 14.30);

Sorrento-Altamura (ore 14.30);

Val D’agri-Francavilla (ore 14.30);

Cerignola-Gravina (ore 15);

Bitonto-Andria (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla quattordicesima giornata. Seconda vittoria consecutiva per la capolista Palermo che s’impone in trasferta 0-1 sul campo del Giugliano; vince anche il Savoia che ottiene la 4.a vittoria consecutiva vincendo in trasferta 0-2 contro la Palmese; vincono anche Acireale e Troina rispettivamente contro Corigliano 2-0 e Biancavilla 3-1. In zona playoff perde il Licata che viene sconfitto in trasferta 0-2 contro il Castrovillari; terza vittoria consecutiva per l’F.C Messina che vince 0-3 in trasferta contro il San Tommaso; vince anche l’A.C.R Messina che batte 1-0 il Nola. Nello scontro diretto fra squadre che puntano alla salvezza, la Cittanovese espugna 1-3 il terreno del Marsala; in zona retrocessione pareggio per 1-1 tra Ragusa e Roccella.

Serie D girone I, 15.a giornata. Nel girone I scontro tra la 1.a e la 3.a del campionato, infatti allo stadio ‘Barbera’ il Palermo ospita l’Acireale; proverà ad approfittarne il Savoia che ospiterà allo stadio ‘Alfred Giraud’ l’ A.C.R Messina; in zona playoff scontri intrecciati con squadre che lottano per la salvezza, infatti sono in programma Nola-Troina e Licata-Marsala. L’F.C Messina proverà ad agganciare la zona playoff ospitando in casa il Ragusa; Biancavilla che proverà ad avvicinarsi alle posizioni di vertice ospitando il San Tommaso; impegno alla portata per il Giugliano che riceverà il fanalino di coda Palmese. Nella parte calda della classifica interessanti gli scontri Cittanovese-Roccella e Corigliano-Castrovillari.

Ecco tutto il programma: