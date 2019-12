Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla quindicesima giornata. Continua la marcia della capolista Bitonto che al ‘Città degli Ulivi’ rifila un netto 4-0 alla Fidelis Andria e si conferma capolista del girone H di Serie D; insegue a due sole lunghezze il Foggia che allo ‘Zaccheria’ sbriga la pratica Gelbison con un rotondo 3-0. Sale in 3.a posizione il Casarano che al ‘Capozza’ batte 3-2 il Fasano e lo scavalca in classifica; si conferma in 4.a posizione il Sorrento, allo stadio ‘Italia’ finisce 2-0 in favore dei campani il match contro l’Altamura; scivola in 6.a posizione il Taranto che ottiene la terza sconfitta consecutiva di fila perdendo nell’anticipo del sabato allo ‘Iacovone’ contro la Nocerina 0-1; mentre nell’altro anticipo il Brindisi batte al ‘Fanuzzi’ l’Agropoli 1-0 ed ottiene la sua seconda vittoria consecutiva. Spettacolare il pareggio del ‘Monterisi’ tra Cerignola e Gravina; il Gladiator esce con un punto dal ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò, pareggio per 1-1 sul campo dei neretini; infine in zona retrocessione termina 2-2 la sfida salvezza tra Val D’agri e Francavilla.

Serie D girone H, 16.a giornata. La capolista Bitonto sarà di scena a Vallo della Lucania contro la Gelbison; trasferta lucana anche per il Foggia che sarà impegnato al ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni. Impegnato in trasferta anche il Casarano, infatti le ‘serpi’ se la vedranno al ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore contro la Nocerina; in trasferta anche il Sorrento nel match tutto campano contro il Gladiator. Impegno alla portata per il Fasano che al ‘Curlo’ ospiterà il Val D’agri; allo ‘Iacovone’ si giocherà il match più interessante del turno tra Taranto e Cerignola. Nella parte centrale della classifica il Gravina ospiterà al ‘Vicino’ il Brindisi; chiudono il turno i due scontri salvezza: Altamura-Andria e Agropoli-Nardò-

Ecco tutto il programma:

Agropoli-Nardò (ore 14.30);

Altamura-Andria (ore 14.30);

Francavilla-Foggia (ore 14.30);

Gelbison-Bitonto (ore 14.30);

Gladiator-Sorrento (ore 14.30);

Nocerina-Casarano (ore 14.30);

Taranto-Cerignola (ore 14.30);

Fasano-Val D’agri (ore 15);

Gravina-Brindisi (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla quindicesima giornata. Nel girone I di Serie D seconda sconfitta in campionato per il Palermo che al ‘Barbera’ viene sconfitto a domicilio dall’Acireale per 1-3 e vede il suo vantaggio ridursi a 5 punti; infatti al 2° posto il Savoia rosicchia altri punti ai rosanero grazie alla vittoria interna per 2-1 contro l’A.C.R Messina, è la quinta vittoria consecutiva per i campani. L’Acireale con il successo a Palermo si conferma in 3.a posizione; torna alla vittoria il Licata grazie al successo interno per 4-2 contro il Marsala; in 5.a posizione c’è il Troina dopo il blitz esterno 0-1 sul campo del Nola. A ridosso della zona playoff si piazza l’ F.C Messina grazie al successo casalingo per 2-1 contro il Ragusa ed ottiene la quarta vittoria consecutiva. Nello scorso turno sono stati due i pareggi: il pareggio senza reti tra Biancavilla e San Tommaso e il pareggio per 1-1 tra Giugliano e Palmese. Terza vittoria consecutiva per la Cittanovese che batte 2-0 il Roccella; in zona retrocessione vince 2-1 il Corigliano contro il Castrovillari.

Serie D girone I, 16.a giornata. Il Palermo è in cerca di risposte e dovrà darle nella trasferta complicata contro il Castrovillari; trasferta ostica per la 2.a in classifica, Savoia, che se la vedrà contro un Troina in piena zona playoff; proveranno ad approfittarne l’Acireale e il Licata che rispettivamente giocheranno contro il Giugliano in casa e il Roccella in trasferta. Interessante la sfida tra Cittanovese ed F.C Messina; impegno sulla ‘carta’ semplice invece per l’ A.C.R Messina che ospiterà la Palmese; nella parte centrale della classifica il Biancavilla sarà impegnato in trasferta contro il Ragusa; mentre il Marsala ospiterà il Corigliano ed infine in zona retrocessione importante scontro salvezza tra San Tommaso e Nola.

Ecco tutto il programma: