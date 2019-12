Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla sedicesima giornata. Si ferma il Bitonto che a Vallo della Lucania ottiene un pareggio per 1-1 contro la Gelbison, ne approfitta il Foggia che vince 0-1 al ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni contro i lucani ed aggancia proprio i neroverdi. Piacevole sorpresa di questo girone d’andata si è confermato il Sorrento che è in 3.a posizione dopo la vittoria esterna 0-1 contro il Gladiator, bene anche il Fasano che al ‘Curlo’ regola 2-0 il Val D’agri. Pareggio esterno per 2-2 del Casarano al ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore, mentre non è stato omologato il 2-2 dello ‘Iacovone’ tra Taranto e Cerignola per irregolarità sul tesseramento di Kosnic. Risale il Brindisi che ottiene la terza vittoria di fila vincendo al ‘Vicino’ 1-3 contro il Gravina, crisi nera per l’Andria che viene sconfitta al ‘D’Angelo’ di Altamura dai murgiani per 2-0, infine nella parte bassa della classifica vittoria esterna del Nardò che s’impone 0-1 ad Agropoli.

Serie D girone H, 17.a giornata. Si giunge al giro di boa nel campionato di Serie D con la disputa dell’ultima giornata del girone d’andata. Impegni alla portata per le due capolista, il Bitonto riceverà al ‘Città degli Ulivi’ un Altamura in difficoltà in trasferta, mentre il Foggia ospiterà allo ‘Zaccheria’ il Gladiator, impegno casalingo anche per il Sorrento che allo stadio ‘Italia’ ospiterà la Gelbison. La sfida di cartello di giornata però è il derby brindisino tra il Brindisi e il Fasano che si disputerà allo stadio ‘Fanuzzi’, il Casarano vuole tornare alla vittoria e ospiterà allo stadio ‘Capozza’ il Gravina, impegno in trasferta invece per il Taranto che sarà di scena al ‘Degli Ulivi’ contro l’Andria. Il Cerignola ospiterà al ‘Monterisi’ la Nocerina, mentre nella parte bassa della classifica due scontri salvezza: Nardò-Francavilla e Val D’agri-Agropoli.

Ecco tutto il programma:

Nardò-Francavilla (ore 14.30);

Cerignola-Nocerina (ore 14.30);

Casarano-Gravina (ore 14.30);

Foggia-Gladiator (ore 14.30);

Sorrento-Gelbison (ore 14.30);

Val D’agri-Agropoli (ore 14.30);

Bitonto-Altamura (ore 15);

Brindisi-Fasano (ore 15);

Andria-Taranto (ore 16).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla sedicesima giornata. Torna a vincere il Palermo in trasferta per 0-1 sul campo del Castrovillari, al secondo posto non molla il Savoia e resta a meno 5 con la vittoria per 0-1 sul Troina. Si accorcia ulteriormente il margine tra la zona playoff e le inseguitrici, infatti pareggia il Licata 1-1 contro il Roccella, mentre perdono Acireale, Troina ed F.C Messina rispettivamente contro Giugliano 2-3, Savoia 0-1 e Cittanovese 2-1. Nella parte centrale della classifica vince il Giugliano in trasferta per 2-3 contro l’Acireale, l’.A.C.R Messina 2-0 contro la Palmese e vittoria casalinga anche per la Cittanovese che batte 2-1 l’F.C Messina. Perde il Biancavilla in trasferta 0-1 contro il Ragusa, mentre torna a vincere il Marsala che batte 2-1 il Corigliano, vince anche il Nola in trasferta per 1-1 contro il San Tommaso.

Serie D girone I, 17.a giornata. Ultima del girone d’andata anche nel girone I. Il Palermo ospiterà allo stadio ‘Barbera’ il Troina, mentre impegno più insidioso per il Savoia che ospiterà allo stadio ‘Giraud’ l’Acireale, impegno “più semplice” per il Licata che ospiterà il Ragusa. Proverà ad agganciare la zona playoff l’F.C Messina che ospiterà il Roccella, interessante invece lo scontro diretto tra Giugliano ed A.C.R Messina, impegno in trasferta per la Cittanovese contro la Palmese. Completano il quadro della 17.a giornata le sfide: Biancavilla-Marsala; Corigliano-San Tommaso e Nola-Castrovillari.

Ecco tutto il programma: