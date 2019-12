Siena-Ternana streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia 11 dicembre

Il quarto di finale di Coppa Italia Serie C, Siena-Ternana, si preannuncia avvincente e spettacolare. La gara tra i toscani e gli umbri andrà in scena questo mercoledì 11 dicembre alle ore 18:30. Le due compagini stanno disputando un’ottimo campionato nei rispettivi gironi di Serie C. Il Siena è al quarto posto nel nel girone A, dominato dal Monza di Brocchi. Una squadra ostica e che viene da due vittorie consecutive in campionato, più una nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Teramo. Lo stato di forma degli uomini di Del Canto, è elevatissimo. I bianconeri possono contare sull’attaccante Cesarini, in rete 6 volte in questa stagione.

Percorso simile quello intrapreso dalla Ternana. Gli umbri sono al quinto posto in classifica nel girone C, ma vengono da una bruciante sconfitta casalinga contro la Casertana. È dunque il momento di reagire per i biancoverdi di Terni, squadra prolifica in zona reta ma che concede troppo a livello difensivo. Calcio d’inizio ore 18:30, mercoledì 11 dicembre.

Siena-Ternana streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia mercoledì 11 dicembre

Il match di Coppa Italia 2019/20, Siena-Ternana, in programma mercoledì 11 dicembre, non è momentaneamente disponibile per la diretta tv e lo streaming. Qualora ci fossero delle informazioni a riguardo, la redazione di SuperNews vi informerà tempestivamente su questa pagina.