Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Ormai è quasi tutto pronto il match di Supercoppa italiana che metterà di fronte Juventus-Lazio che alle ore 17.45 (in Italia) si affronteranno per la conquista del primo trofeo stagionale.

La gara si giocherà stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad (Arabia Saudita), ora vediamo le probabili formazioni con le quali le due squadre dovrebbero scendere in campo; arbitro della gara Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Il tecnico dei campioni d’Italia Maurizio Sarri ha recuperato il portiere polacco Szczesny, mentre in difesa dovrebbe giocare il solito quartetto formato da Bonucci e De Ligt centrali e ai loro lati Cuadrado (a destra) ed Alex Sandro (a sinistra), a centrocampo Pjanic sarà il registra mentre ai suoi fianchi avrà Bentancur e Matuidi che fungeranno da mezzali; in attacco sicuri del posto Ronaldo e Dybala decisivi nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria, mentre per l’ultimo posto ballottaggio tra Bernardeschi-Higuain con il primo favorito, visto che l’allenatore toscano difficilmente deciderà per il tridente pesante contro un avversario in forma come la Lazio.

L’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi dovrebbe schierare dal primo minuto la formazione che tanto bene ha fatto in questi ultimi due mesi: in porta il titolarissimo Strakosha; in difesa solito terzetto formato dal centrale Acerbi, a destra Luiz Felipe, a sinistra Radu; centrocampo a cinque con Lucas Leiva a fare da scudo al reparto arretrato, ai suoi fianchi agiranno Milinkovic-Savic (a destra) e Luis Alberto (a sinistra), mentre i quinti saranno Lazzari e Lulic; in attacco il tandem ormai affiatato formato da Correa e dal capocannoniere della Serie A Immobile.

Per chi fosse interessato alla presentazione del match e dove vederlo in tv e streaming, basterà questo link.

Juventus-Lazio, probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.