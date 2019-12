Vibonese-Catanzaro. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia i padroni di casa della Vibonese guidati in panchina da mister Giacomo Modica ospitano il Catanzaro di mister Gianluca Grassadonia per il derby calabrese, il match è valido per il recupero della 16.a giornata del girone C di Serie C che era stato rinviato lo scorso 24 novembre per maltempo. I padroni di casa sono in zona playoff, infatti occupano la 9.a posizione in classifica con 24 punti all’attivo (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno rimediato domenica contro il Teramo. Gli ospiti sono a +1 sulla Vibonese, infatti occupano l’8.a posizione in classifica con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 del ‘Marcello Torre’ di Pagani contro la Paganese.

Vibonese-Catanzaro sarà diretta dal signor Marco Ricci di Firenze, coaudiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2 e Francesco Valente di Roma 2.

Vibonese-Catanzaro, le dichiarazioni dei due tecnici. Il tecnico della Vibonese, Modica, ha espresso la sua opinione in merito alla gara contro il Catanzaro: ” Il Catanzaro è un’ottima squadra ed era data tra le favorite alla vittoria di questo girone. Resta comunque una grande squadra e non bisogna sottovalutartli, sono una squadra dalle mille risorse. Tra l’altro con l’arrivo di Grassadonia in panchina, sono mihliorati anche sul piano del gioco (tuttoc.com). Il tecnico giallorosso, Grassadonia, ha invece analizzato il momento dei suoi: “La classifica è molto corta, dobbiamo giocare le gare come se fossero finali. Siamo un pò amareggiati riguardo la gara contro la Paganese, ma dobbiamo guardare avanti. Contro la Vibonese mi aspetto una buona gara in un derby tutto calabrese. In questo campionato solo la Reggina sta dimostrando di fare un campionato a sè, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro” (tuttoc.com).

Vibonese-Catanzaro, come seguire il match in tv e streaming

Vibonese-Catanzaro non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti