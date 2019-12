Vito Chimenti una carriera da calciatore nel ruolo d’attaccante, prevalentemente in Serie B ed in Serie C e tre stagioni disputate in Serie A (77 presenze e 13 reti).

Per il popolo rosanero l’inventore della bicicletta è stato lui, faceva impazzire lo Stadio della Favorita. Per molto tempo è stato lo spauracchio dei difensori avversari, fino a quando Ubaldo Spanio da Chioggia, con la maglia del Varese, non ne neutralizzò l’effetto. La presenza nel Palermo di Chimenti viene segnata da un mistero legato alla sua non partecipazione nel secondo tempo alla finale di Coppa Italia 1978-1979 a Napoli, stadio San Paolo, dove con un suo gol al primo minuto di gioco, il Palermo passa in vantaggio.Chimenti in quell’incontro, fece impazzire la difesa per 45 minuti. Il Palermo trovandosi in inferiorità numerica, viene raggiunto a 9 minuti dalla fine da un gol di Brio e poi superato alla fine del secondo tempo supplementare da un gol del’ ex Causio. Si dirà successivamente a causa di un infortunio procurato da Cabrini. Nel giorno del suo 66 compleanno faccio i migliori a questo campione di altri tempi.