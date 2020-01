Acireale-Messina streaming gratis e diretta Tv Serie D: dove vedere il match del 12/1

Domenica 12 gennaio, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie D girone I tra Acireale-Messina. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio Tupparello di Acireale. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i granata hanno perso in trasferta per 4-2 a Torre Annunziata contro il Savoia ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 2-1 contro la Palmese. Il Messina, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro il Giugliano ed hanno perso per 2-1 anche in casa contro il Troina. L’Acireale occupa, attualmente, la nona posizione in classifica a quota 27 punti, appena un punto in più rispetto al Messina decimo in classifica.

Acireale-Messina streaming gratis e diretta Tv

Acireale-Messina, match di Serie D girone I, in programma domenica 12 gennaio alle ore 14:30 non dovrebbe essere garantito da alcuna emittente e non si segnala nemmeno, al momento, una diretta streaming video per il derby siciliano. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dei due club.