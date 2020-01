Barcellona-Leganes streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re giovedì 30 gennaio

La prima sconfitta stagionale contro il Valencia, ha scosso tutto l’ambiente Barcellona. La prestazione fornita dalla squadra di Setien al Mestalla è stata abbastanza sconcertante sul piano del gioco. I Murcielagos hanno domato il Barca per gran parte del match, concedendo pochissimo e creando molto. Infatti, il migliore in campo per i blaugrana è risultato Ter Stegen, il quale ha parato pure in calcio di rigore. Insomma, tanto da fare per Setien in questo Barcellona che stenta a capire la sua filosofia di gioco.

L’obiettivo del nuovo tecnico è quello di far coesistere due attaccanti di spessore come Griezmann e Leo Messi. Il francese non ha convinto con Valverde in panchina e sta continuando a balbettare anche con Setien. Il feeling con Messi non è dei migliori. L’assenza di Luis Suarez si sente e l’impegno di giovedì contro il Leganes, nell’ottavo di finale di Coppa del Re, sarà un test importante per la squadra. Setien ha ammesso che ci sono problemi da parte dei calciatori nell’interpretare le sue idee. La sfida contro il Leganes potrebbe dare delle risposte importanti all’allenatore, nonostante l’avversario non sia dei più forti data la penultima posizione nella Liga. Calcio d’inizio ore 19, giovedì 30 gennaio.

Barcellona-Leganes streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re 30 gennaio

L’ottavo di finale di Coppa del Re, Barcellona-Leganes, in programma giovedì 30 gennaio alle ore 19, non sarà trasmesso in diretta tv o streaming in Italia. DAZN trasmetterà il match solamente in alcuni paesi esteri (Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Giappone). Sarà possibile seguire la diretta live del match attraverso i portali Facebook o Instagram dei due club. Il match potrebbe essere visibile in streaming sul web, ma sconsigliamo quest’opzione per via della mancanza di autorizzazioni necessarie per la trasmissione del match da parte di questi portali.